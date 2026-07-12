Asun Chamoso 12 JUL 2026 - 20:23h.

La medida, impulsada por Educación y Salud, se aplicará tanto en colegios públicos como concertados

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BarcelonaLa mitad de los centros educativos catalanes, tanto públicos como concertados, contarán el próximo curso con profesionales sanitarios. Así lo han acordado los departamentos de Salud y de Educación y Formación Profesional tras el éxito de un plan piloto realizado durante este año en la Región Sanitaria Metropolitana Norte.

Un anuncio que ha llegado de la directora general de Planificación en Salud, Aina Plaza, y la directora general de Educación Inclusiva y Bienestar del Alumnado, Susana Tarapiella. Plaza ha destacado que los dos departamentos implicados pasan de "trabajar de forma paralela a hacerlo como un único equipo en torno al niño, y esto es muy potente porque la inclusión no es completa si no garantizamos las necesidades de apoyo sanitario". Por su parte, Tarapiella ha afirmado que "la comunidad educativa nos pedía que estos cuidados y esta atención sanitaria no se hicieran desde los monitores de apoyo o los propios docentes, sino que hubiera la garantía de disponer de cuidados sanitarios en horario lectivo por parte de profesionales sanitarios".

En concreto, se incorporarán a los colegios personal de enfermería y Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAI) para asumir cuidados sanitarios invasivos, que dependen de los ambulatorios.

Prueba piloto

Esta iniciativa responde a la necesidad de disponer de profesionales sanitarios en los centros educativos, y también "a la incorporación de la mirada inclusiva en el sistema educativo y a la garantía del derecho a la educación del alumnado con necesidades de salud", destaca en un comunicado la Generalitat.

La experiencia piloto se ha desarrollado en Granollers, Cardedeu, la Garriga y la Ametlla del Vallès. Se han atendido 204 alumnos con necesidades de cuidados sanitarios en 57 centros educativos, tanto públicos como concertados, sobre una población escolar de cerca de 22.000 estudiantes.

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Los casos se han clasificado en tres niveles de intensidad. De esta forma, la baja es para situaciones en las que no es necesaria una intervención sanitaria directa, sino la formación y capacitación de los equipos docentes para que conozcan las necesidades del alumnado, con la posibilidad de coordinarse o contactar telefónicamente con la enfermera referente del centro cuando sea necesario. Es el caso, por ejemplo, de alumnos con alergias o epilepsias esporádicas.

Las situaciones en las que los alumnos necesitan cuidados sanitarios en el centro de forma puntual, con una frecuencia máxima de dos días por semana, se clasifican como de intensidad media. Y, por último, si los estudiantes requieren la presencia diaria de una enfermera o de un técnico en cuidados auxiliares de enfermería (TCAI) para garantizar la atención durante la jornada escolar, es intensidad alta.

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La prueba piloto ha sido bien acogida por parte de "los equipos directivos, de los docentes y de las familias, evidenciando que la presencia de profesionales sanitarios mejora la confianza de las familias, reduce la tensión sobre los equipos educativos y favorece una mejor respuesta integral al alumnado. Este modelo contribuye a reducir desigualdades y favorece una escolarización más normalizada del alumnado con necesidades complejas de salud", subrayan.

Despliegue progresivo

Por eso, ambos departamentos, tanto el de Educación como el de Salud, proponen un despliegue progresivo del nuevo modelo en los dos próximos cursos. En el que empezará en septiembre, se llegará al 50% de los centros educativos de Cataluña, garantizando que todas las regiones sanitarias estén incluidas. El curso 2027-2028, la medida llegará a la totalidad del territorio catalán.

Las nuevas incorporaciones de profesionales no suponen la desaparición de la figura de los monitores de apoyo sanitario, conocidos como veladores de salud, que dejarán de asumir cuidados invasivos. Una vez desplegado el nuevo modelo, esta figura, esencial en el sistema educativo, se centrará en funciones vinculadas a la autonomía personal y la higiene del alumnado.