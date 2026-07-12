Auxiliar del Sevilla Atlético, enlace de la selección en el Mundial de Rusia, segundo entrenador del Valencia en la temporada de la salvación y fundador de su propia academia en La Cartuja sevillana

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Carlos Marchena López nació el 31 de julio de 1979 en Las Cabezas de San Juan, Sevilla, y se hizo futbolista en las entrañas del Sevilla FC. Debutó con el primer equipo a los 18 años, en Segunda División, y desde ahí construyó una de las trayectorias más sólidas de su generación.

Nueve temporadas en el Valencia CF, 289 partidos oficiales y cinco títulos. Una etapa en el Villarreal. Dos temporadas en el Deportivo de La Coruña, en las que rechazó ofertas económicamente superiores, incluyendo un club australiano que le ofrecía el sueldo de Del Piero, porque quería devolver al equipo gallego a Primera División. Lo hizo con un gol propio el 31 de mayo de 2014. Y un paréntesis final en la India, en el Kerala Blasters, antes de anunciar su retirada el 19 de enero de 2016 con 36 años.

Con la selección española firmó una de las estadísticas más singulares de la historia del fútbol: 57 partidos consecutivos sin perder, un récord que sigue siendo el máximo de cualquier selección mundial y que comenzó el 11 de junio de 2003 y no se rompió hasta el 7 de septiembre de 2010 en un amistoso contra Argentina. Fue titular en cinco de los seis partidos de la Eurocopa 2008, la que ganó España derrotando a Alemania en Viena, y fue incluido en el once ideal UEFA del torneo. También estuvo en el Mundial de 2010, aunque con un papel secundario en el equipo campeón.

El Mundial de Rusia como enlace y los primeros pasos en el banquillo

Marchena no tardó en encontrar su primer rol post-retirada. En junio de 2018, Fernando Hierro, nombrado seleccionador de emergencia tras la destitución de Lopetegui a días del Mundial de Rusia, le llamó para hacer de enlace con la plantilla española durante la cita mundialista. Marchena aceptó y viajó a Rusia en una función que él mismo describió como de puente entre el cuerpo técnico y los jugadores. Finalizado el torneo, regresó al Sevilla FC.

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Allí comenzó su formación técnica real. En la temporada 2019-20 fue segundo entrenador del Sevilla Atlético, el filial del club hispalense. Desempeñó "varias funciones" en el club durante ese período hasta que en noviembre de 2021 dejó el Sevilla FC. Pasó brevemente por el CD Cabecense, el club de su localidad natal donde dio sus primeros pasos como futbolista.

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El Valencia y la misión de salvar la categoría

El siguiente capítulo importante llegó el 14 de febrero de 2023. Rubén Baraja, otra leyenda del Valencia CF, le llamó para integrarse como segundo entrenador en el club de Mestalla. El Valencia atravesaba una situación comprometida en Primera División y el objetivo era claro: sobrevivir al descenso. Marchena aceptó y el binomio Baraja-Marchena logró el objetivo, con el Valencia terminando la temporada con dos puntos de margen sobre el descenso.

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Pero a pesar del éxito, Marchena no siguió en el club para la temporada siguiente. La razón no fue un conflicto ni una destitución, sino una decisión propia. Tenía entre manos un proyecto personal que consideraba más prioritario que continuar como auxiliar, y que explica dónde está hoy.

La Academia: el proyecto por el que dejó Valencia

En julio de 2023, apenas unas semanas después de que terminara la temporada en Mestalla, Carlos Marchena anunció la creación de la Academia Carlos Marchena, también conocida como Academia CM. El proyecto tiene sede en las Instalaciones Deportivas La Cartuja de Sevilla, con campos de césped natural y artificial y fácil acceso con aparcamiento. El lema que han elegido lo define mejor que cualquier descripción: "Más allá del talento".

El objetivo de la academia es ofrecer una formación futbolística completa a un número reducido de jóvenes talentos con la idea de que el trabajo personalizado y la atención individualizada marquen la diferencia frente a los modelos masivos.

Los micrófonos y el oro de la selección

Mientras construía la academia, Marchena también ejerció como comentarista deportivo. Estuvo presente en la cobertura del Mundial de Qatar 2022 y repitió en la Eurocopa de 2024, el torneo en el que España se proclamó nuevamente campeona de Europa. Ver el torneo desde el micrófono y no desde el campo tiene una dimensión particular para alguien que fue titular en el equipo que ganó la Euro 2008: Marchena sabe mejor que nadie lo que cuesta llegar hasta ahí y lo que significa ganarlo.

El complejo polideportivo de su localidad natal, Las Cabezas de San Juan, lleva su nombre desde 2010. En 2011 recibió la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo, la máxima distinción individual del deporte otorgada en España.