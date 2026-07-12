Maitena Berrueco 12 JUL 2026 - 19:06h.

La campaña ha llenado las lunas de vehículos estacionados de supuestas sanciones que han dado más de un susto

Tres cosas a tener en cuenta para saber si una hamburguesa de súper es buena

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Vitoria-GasteizHay pocas cosas que produzcan tanta desazón como toparse con un papelito enganchado al limpiaparabrisas, cuando dejas tu coche estacionado en la calle. El alivio que sucede a ese instante de inquietud, al darte cuenta de que solo era un papel con publicidad o por el contrario, el enfado y la resignación al confirmar que efectivamente se trata de una sanción son algunas de las sensaciones que ,seguramente, en alguna ocasión les haya tocado vivir si es que son conductores.

En Vitoria, estos días más de uno se ha llevado un buen susto al encontrarse una singular notificación en el coche que parecía ser una advertencia por una infracción de tráfico cuando en realidad, se trataba de una campaña de marketing.

La nota, aunque de aspecto diferente a las que habitualmente dispensa la Policía Municipal de la capital alavesa, ha sido confundida por más de un conductor con una multa de verdad y con el nerviosismo, ha sido necesario releerla varias veces para darse cuenta de que en realidad se trataba de una campaña de marketing.

"Un buen susto", "parecía de verdad"

“Me he llevado un buen susto”, decía entre aliviado y divertido un joven mientras aún sostenía la falsa notificación policial en la mano. “Parecía de verdad y estaba alucinando porque había aparcado bien”, añadía otro de los conductores. "He tenido una sensación de mosqueo repentino pero al ver lo que era de verdad, se me ha pasado rápido", bromea.

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Detrás de esta original idea está una hamburguesería de Vitoria que no ha dudado en multar a todo el que “estaciona aquí sin entrar en Salvaje”. La falsa multa está cuidada al detalle y aparece toda la información, tanto en euskera como en castellano, número de expediente incluido y hasta la firma del supuesto funcionario que la ha expedido y, por supuesto, las dos direcciones en las que este local atiende en la ciudad, por si alguien no les conoce aún.

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La mayoría de quienes han recibido la ‘multa’ de Salvaje lo han hecho con humor, aunque algunos se han sentido molestos al descubrir el engaño. No es la primera vez que una empresa utiliza esta estrategia de marketing para publicitarse, ya lo hizo un kebab en Alicante con panfletos que imitaban una sanción original. En publicidad, como en cualquier otro ámbito, no todo vale, aunque hay que quién sabe si, en este caso, a más de uno el mal trago inicial les ha podido abrir el apetito.