Las autoridades han tenido que desalojar la playa Benítez al ser considerada zona peligrosa por las continuas lluvias

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Más de 200 personas migrantes han regresado voluntariamente a Marruecos a lo largo de la mañana de este martes sin siquiera optar a ser filiados y a solicitar la protección internacional, según han informado fuentes policiales a Europa Press.

Tras el desalojo de la zona ocupada por asentamientos chabolistas en la Playa de Benítez junto a la Planta Desalinizadora por "motivos de seguridad", la Policía Nacional ha escoltado a los autobuses llenos de marroquíes que se han dirigido hacia el Tarajal.

Algunos han aceptado trasladarse al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), donde estaba previsto que los agentes iniciaran el triaje de las entre 300 y 400 personas para después ubicarlas en el dispositivo de acogida ubicado en Loma Colmenar, donde han aumentado las carpas ampliando así las plazas.

200 personas han optado por regresar a su país

Otros, se estima que unos 200, han optado por otra de las opciones propuestas por el intérprete que acompañó a la Policía durante el operativo de traslado: regresar a Marruecos de manera voluntaria si así lo deseaban. Unas fuentes policiales hablan de más de dos centenares, mientras otras precisan que la cifra ronda los 250. Coinciden en que el goteo de salidas a pie al país vecino ha sido "constante" durante toda la mañana.

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Quienes se han decidido a volver tras dos meses viviendo en la calle después de la entrada masiva del 30 y 31 de julio lo han hecho sin llegar a ser filiados por la Policía Nacional ni acceder a la opción de pedir asilo.

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El Gobierno de España ha insistido desde el inicio de la crisis en transmitir a las personas migrantes que solo se concederá la protección internacional a quienes tengan derecho a la misma, y en este grupo no se incluyen los marroquíes que han entrado por motivos económicos y laborales, que son la mayoría de los que siguen en Ceuta.

Procederán a perimetrar el acceso a la zona de Benítez

Ni Delegación del Gobierno ni la Policía Nacional han ofrecido aún datos oficiales sobre el volumen de migrantes que han retornado a Marruecos tras la operación de desalojo de Benítez, calificada de "éxito" hoy por el coordinador del Mando Único, el ministro Ángel Víctor Torres.

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Fuentes policiales han informado a esta agencia de que procederán a perimetrar el acceso a la zona de Benítez junto a la Planta Desalinizadora para evitar que vuelvan a instalarse personas con chabolas. Los operarios de la empresa de limpieza municipal, Servilimpce, se han desplegado desde pasadas las 11:30h en la playa para proceder a limpiar y desinfectar la arena.