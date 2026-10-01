Asun Chamoso 01 OCT 2026 - 07:30h.

Impulsada por la Asociación Gitana de La Barceloneta, buscan financiación para el gigante Antonio, que será su compañero

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BarcelonaEntre música y baile, acompañada por vecinos frente a la fuente en recuerdo de la artista Carmen Amaya, ha nacido la primera giganta gitana de Barcelona. Se llama Dolores y es del barrio de La Barceloneta. "Es decir también estamos aquí. Somos catalanes y somos de Barcelona. Ahora habrá una gitana que saldrá en las fiestas. Representa al pueblo gitano de cara a todo el mundo. Es la ilusión, el reconocimiento de la historia, la cultura y la memoria del pueblo gitano. También la ruptura de estereotipos, que acaben los prejuicios y el antigitanismo. Y que la giganta sea una más y salga en las fiestas recordando la cultura del pueblo gitano", explica María Fernández, presidenta de la Asociación Gitana de La Barceloneta.

Un sueño impulsado por María y los miembros de la entidad desde hace dos años. "Fue un día que vimos una giganta con moño y delantal, que parecía una mujer gitana. Alguien nos dijo que no lo era y que representaba a una criada de la señora. Nos quedamos un poco como en shock porque nos había hecho ilusión y bromeamos con construir una. Y nos animaron a hacerlo hasta conseguir tener a la giganta gitana", recuerda.

Una figura pensada para rendir homenaje "a los abuelos patriarcas porque son los que llevan la familia. Son las personas clave porque son los más sabios y son los que toman las mejores decisiones". Un encargo muy especial que hicieron a un vecino del mismo barrio de La Barceloneta del taller 'Constructors de Fantasies'. "A David le dijimos que lo hiciera a su manera. Empezamos con la giganta mujer con delantal, con trenza y mantón y de piel morena. Cuando la vimos, dijimos que es la típica cara de una mujer gitana. Ha sido mejor de lo que imaginábamos", confiesa la presidenta de la Asociación Gitana de La Barceloneta.

Y en el delantal, lleva su nombre: Dolores. "Lleva el nombre de mi abuela. Es la primera giganta de Barcelona. Creo que mi abuela nos dejó un buen legado como mujer fuerte, luchadora y gitana. Murió hace tres años. Si somos las mujeres guerreras que somos hoy en día, se lo debemos todo a ella. Le hubiese encantado. Representa a todo tipo de mujer".

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"Valiente y un símbolo"

En un taller del mismo barrio marinero, dieron vida a Dolores tras medio año de trabajo. "Nunca nos habían encargado un gigante. Nos hizo mucha ilusión por lo que representaba: que fuera la primera giganta gitana de Barcelona. Para nosotros, es reconocer una parte de la historia del barrio en relación a la cultura gitana", apunta David García, del taller 'Constructor de Fantasies', que contaron con la colaboración de Pepa Picas que hizo el vestuario y una cooperativa del barrio se encargó del caballete de madera.

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"A mí, siempre me había fascinado el romanticismo de la mirada gitana. Es guapa. Tiene los labios gruesos, la mirada muy viva, una trenza negra que le cae por la espalda. La hice valiente". A Dolores no le falta "el delantal con la bandera de La Barceloneta, el mantón de Manila, una cinta con la bandera gitana o un abanico en la mano con aire marinero", detalla David. Una figura artesanal de la tradición catalana que "es un símbolo de la diversidad de la fiesta y una forma de romper estereotipos y estigmas".

Financiación para el gigante Antonio

Con una ayuda de la Generalitat de Cataluña con motivo de los 600 años de la llegada del Pueblo Gitano a España, Dolores se ha convertido en una realidad y ya ha desfilado en las fiestas de su barrio. El siguiente paso: buscar financiación para el gigante Antonio, que será el compañero de Dolores y también lleva el nombre del abuelo de María. "Pensamos en montar algún evento y buscamos la colaboración de restaurantes y comercios del barrio. Nos gustaría que estuviera listo para el 8 de abril, que es el Día Internacional del Pueblo Gitano".

Ahora Dolores espera en el taller donde le han dado vida a su bautizo oficial como giganta y la compañía de Antonio.