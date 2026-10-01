No es pereza ni falta de fuerza de voluntad: cada vez más psicólogos hablan del cansancio por decisiones

Marta Egea 01 OCT 2026 - 06:15h.

La fatiga por decisiones aparece cuando se acumulan demasiadas elecciones y puede provocar bloqueo o procrastinación

Dormir menos de 7 horas no solo cansa: basta una semana de mal sueño para que los efectos lleguen al cerebro

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MadridEscoger qué preparar para comer, responder un correo difícil, comparar tarifas, decidir si aceptar una propuesta, organizar la agenda familiar, comprar un regalo o escoger entre decenas de series. Ninguna de estas decisiones parece especialmente agotadora por separado. Pero, cuando se acumulan, puede llegar un momento en el que hasta escoger qué cenar pueda ser abrumador.

La persona no necesariamente está siendo perezosa ni tampoco ha perdido de repente su fuerza de voluntad. Puede estar experimentando lo que se conoce como cansancio o fatiga por decisiones: una sensación de saturación mental que aparece después de tener que valorar alternativas, anticipar consecuencias y escoger repetidamente qué hacer.

Decidir supone mucho más que elegir una opción

Tomar una decisión exige seleccionar información, descartar alternativas, recordar objetivos y calcular las posibles consecuencias. Incluso una elección aparentemente pequeña puede complicarse cuando intervienen el dinero, las expectativas de otras personas, el miedo a equivocarse o la necesidad de encontrar la opción perfecta.

Por eso, no todas las decisiones pesan lo mismo. Escoger entre dos camisetas conocidas apenas exige esfuerzo. Comparar treinta modelos de un electrodoméstico, leer opiniones contradictorias y pensar si aparecerá una oferta mejor requiere mucha más atención.

Esta fatiga por decisiones es una especie de estadio en el que la capacidad para tomar decisiones puede deteriorarsedespués de un periodo prolongado de elecciones. Entre sus posibles manifestaciones están evitar decidir, actuar impulsivamente, escoger opciones sencillas o recurrir con mayor frecuencia a la alternativa predeterminada.

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No obstante, esto no quiere decir que el cerebro contenga una batería específica que se vacía con cada elección. Esa explicación, aunque sea intuitiva, hace demasiado simple un proceso en el que también participan la atención, el interés, la motivación, el sueño, el estrés y la dificultad de la tarea.

Cuando demasiadas opciones no ayudan

La fatiga por decisiones suele confundirse con la sobrecarga de elección. Ambos fenómenos están relacionados, pero no son idénticos. El primero se refiere a la acumulación de esfuerzo después de decir repetidamente; el segundo aparece cuando una elección concreta contiene tantas alternativas que compararlas resulta complicado.

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La idea de que disponer de más opciones puede paralizar se hizo popular gracias a experimentos de consumo. Sin embargo, un metaanálisis de 63 estudios encontró que el efecto medio de la sobrecarga era prácticamente nulo, aunque variaba mucho entre situaciones.

Otra revisión posterior identificó varios factores que aumentan la posibilidad de sentirse sobrepasado: que las opciones sean difíciles de comparar, que la persona no tenga claras sus preferencias, que la decisión sea complicada o que quiera encontrar obligatoriamente la mejor alternativa.

Por eso, diez opciones no son siempre peores que tres. Para una persona experta, disponer de más variedad puede resultar útil. Para alguien que no conoce el producto y teme equivocarse, esa misma variedad puede aumentar el desgaste.

Las señales que pueden pasar por pereza

Una de las manifestaciones más comunes es aplazar decisiones. La persona abre varias veces una página de compra, guarda productos, compara precios y termina cerrándola sin escoger ninguno. También puede aparecer una supuesta indiferencia cuando lo que sucede realmente es que no hay energía para seguir valorando posibilidades.

En otros casos pasa todo lo contrario: se toma una decisión rápida para terminar cuanto antes. Se compra lo primero que aparece, se acepta una propuesta sin revisarla o se recurre automáticamente a la comida, la aplicación o a la rutina de siempre.

También puede aparecer irritabilidad, bloqueo, dificultad para priorizar y una búsqueda excesiva de seguridad. Algunas personas solicitan numerosas opiniones, pero cada respuesta añade una nueva alternativa y aumenta la confusión.

Cómo reducir el número de decisiones innecesarias

La solución no consiste en eliminar todas las elecciones ni en llevar una vida completamente automatizada. Se trata de reservar atención para aquello que realmente la necesita. Crear rutinas para las tareas repetitivas puede ayudar.Planificar varios desayunos, mantener una lista de compras, preparar la ropa con antelación o reservar determinados horarios para contestar correos evita renegociar cada día asuntos poco importantes.

Por otro lado, otra estrategia consiste en agrupar decisiones similares. Planificar varias comidas de una vez o revisar todas las facturas en un mismo momento reduce el coste de cambiar continuamente de contexto. Cuando la elección sea importante, conviene abordarla en un periodo de mayor atención y evitar hacerla con sueño, hambre o prisa.

Elegir una opción suficientemente buena

Una parte importante del desgaste no viene del número de opciones, sino de la exigencia de acertar siempre. Buscar la mejor compra, el plan perfecto o la respuesta ideal obliga a seguir decidiendo incluso cuando ya está delante la mejor opción.

Aceptar una solución “suficientemente buena” no implica conformismo. Significa adaptar el esfuerzo a la importancia real de la decisión. No tiene sentido dedicar la misma energía a escoger un champú que a cambiar de trabajo.

La fatiga por decisiones no convierte a la persona en incapaz ni tampoco es falta de disciplina, puede ser una señal de que está intentando gestionar demasiadas variables al mismo tiempo.