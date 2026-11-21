Iván Sevilla 21 NOV 2026 - 19:14h.

Pedro Sánchez y Abel Caballero se mostraron muy animados bailando al ritmo de la canción 'Superestrella' de Aitana

Más de 10.000 personas estuvieron apoyando al líder de los socialistas el mismo día en el que la cantante pedía "ir a votar" el 29N

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Santiago de CompostelaEsta campaña previa a las elecciones generales nos está dejando de todo. De los discursos de cada candidato a momentos virales como el que protagonizó Abel Caballero y Pedro Sánchez con guiño a Aitana en un mitin en Santiago (A Coruña).

Justo el mismo día en el que la cantante catalana lanzaba un alegato animando a la gente a "ir a votar" el 29N, en el acto de los socialistas en Galicia, donde Alberto Núñez Feijóo presidió la Xunta, sonó su premiado tema 'Superestrella'.

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Al escuchar tal éxito musical de este año, el presidente del Gobierno y el alcalde de Vigo no pudieron resistirse a arrancare a bailar sobre el escenario, moviéndose y aplaudiendo junto a otros compañeros del PSOE.

Más de 10.000 personas que apoyaron a Pedro Sánchez

Más de 10.000 personas asistieron al encuentro con el líder de los socialistas, según cifraron en redes sociales las cuentas del partido político en el territorio gallego. No perdieron la oportunidad de apoyar a Pedro Sánchez.

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Tras empezar solo con aplausos, tanto el presidente de España como el regidor se motivaron más cuando sonó el estribillo de la canción. Entonces, se vinieron arriba, esbozando una sonrisa, muy marcada en el caso de Cabellero.

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El alcalde que este noviembre ha vuelto a ser noticia por inaugurar su espectacular Navidad con las luces instaladas en la ciudad olívica estuvo disfrutando de 'Superestrella' con el carisma que lo caracteriza.

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Bajo los lemas 'La fuerza de la gente' y 'Vota con fuerza', los socialistas gallegos vivieron una jornada de baño de masas al candidato a la Moncloa con unos pasos de baile muy comentados en redes sociales.