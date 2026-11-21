Con circunscripciones tan pequeñas, un mismo porcentaje de votos puede dar un escaño en una provincia y ninguno en la de al lado

Por qué Canarias tiene un horario diferente de cierre de los colegios electorales

Compartir







En las generales de 2023, Vox obtuvo el 16,65% de los votos en Albacete y no consiguió ningún diputado. A unos cien kilómetros, en Ciudad Real, un 16,28% sí le dio uno. La diferencia no estaba en los votantes, sino en el número de escaños que reparte cada provincia: cuatro en Albacete y cinco en Ciudad Real. Por eso el mapa electoral castellanomanchego funciona como cinco elecciones distintas el mismo día.

Veintiún escaños, el mismo reparto que en 2023

El decreto de disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones, aprobado por el Consejo de Ministros el 5 de octubre, asigna a Toledo 6 diputados, a Ciudad Real 5, a Albacete 4 y a Cuenca y Guadalajara 3 cada una. En el conjunto de España solo cambian dos circunscripciones respecto a 2023, Cádiz y Madrid, y ninguna es castellanomanchega.

PUEDE INTERESARTE Cuántos diputados y senadores elige Asturias en las elecciones generales

El reparto sigue el artículo 162 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. “A cada provincia le corresponde un mínimo inicial de dos Diputados”. Solo después “los doscientos cuarenta y ocho Diputados restantes se distribuyen entre las provincias” según su población. Ese suelo de dos escaños por provincia beneficia a las provincias menos pobladas, como Cuenca, frente a las más grandes.

Lo que cuesta cada escaño

A 1 de enero de 2026, Castilla-La Mancha tenía 1.614.204 electores. De ellos, 1.573.280 residían en la región y 40.924 en el extranjero. Las diferencias entre provincias son grandes. Toledo suma 560.085 electores, Ciudad Real 390.708, Albacete 307.005, Guadalajara 205.790 y Cuenca 150.616.

PUEDE INTERESARTE Cómo se eligen los diputados y senadores de Baleares: las diferencias entre las islas

Si se reparten esas cifras entre los escaños de cada provincia, en Cuenca toca un diputado por cada 50.000 electores, más o menos. En Guadalajara son unos 68.600. En Albacete y Ciudad Real, entre 76.000 y 78.000. En Toledo hacen falta unos 93.000 por escaño, casi el doble que en Cuenca. Dicho de otro modo, el voto de un conquense pesa en el Congreso bastante más que el de un toledano.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Cómo votó cada provincia en 2023

Toledo, la circunscripción más grande, repartió sus seis diputados así: 3 para el PP, con 146.036 votos y el 37,87%; 2 para el PSOE, con 125.440 votos y el 32,53%, y 1 para Vox, con el 19,66%. Sumar se quedó fuera con el 8,20%.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Ciudad Real dio 2 escaños al PP, con el 40,56% de los votos; 2 al PSOE, con el 35,37%, y 1 a Vox, con el 16,28%. Albacete, con un escaño menos, se repartió a partes iguales: 2 para el PP, con el 39,99%, y 2 para el PSOE, con el 34,46%. Vox se quedó fuera con un porcentaje mayor que el que le valió escaño en Ciudad Real.

En las dos provincias de tres escaños el resultado dependió de detalles. En Cuenca, el PP se llevó 2 diputados con el 39,80% y el PSOE 1 con el 37,33%. Vox, con el 15,56%, se quedó sin representación. Cuenca fue además la provincia con más participación de la región, el 76,89%. En Guadalajara, en cambio, los tres escaños se repartieron uno por cabeza: PP, con el 36,38%; PSOE, con el 32,96%, y Vox, con el 19,25%.

En el conjunto de la región, el PP obtuvo 10 diputados, el PSOE 8 y Vox 3. Sumar no consiguió ninguno en ninguna de las cinco provincias.

Los cabezas de lista del 29N

El PSOE ha situado a dos ministras al frente de sus listas: Milagros Tolón, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, en Toledo, e Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, en Ciudad Real. En Cuenca repite Luis Carlos Sahuquillo, secretario provincial del partido. En Albacete, el Comité Federal eligió a la senadora Amparo Torres, por encima de la propuesta provincial, que situaba como número uno a Emilio Sáez. En Guadalajara encabeza la lista María Jesús Merino, alcaldesa de Sigüenza.

El PP presenta a Carlos Velázquez en Toledo, Carmen Fúnez en Ciudad Real, Francisco Navarro Cebrián en Albacete, Raquel Oliver Chico en Cuenca e Itziar Asenjo en Guadalajara. Vox ha elegido a Manuel Mariscal Zabala en Toledo, Ricardo Chamorro Delmo en Ciudad Real, Rubén Herrero de Castro en Albacete, Iván Vélez en Cuenca y Ángel López Maraver en Guadalajara.

En Cuenca o Guadalajara, el tercer escaño puede decidirse por unos pocos miles de votos, y eso lo hace decisivo en el recuento final.