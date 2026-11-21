Maitena Berrueco 21 NOV 2026 - 19:26h.

El tronco de un chopo caído se ha transformado en un leñador junto a un perro y un cartel en el que se lee 'Arana'

Tallistas vascos recrean, en madera y a tamaño real, el cuadro más famoso de Picasso

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Vitoria-GasteizEl día ha amanecido soleado en Vitoria, aunque las temperaturas son frías, tal vez por eso, aun son pocos los vecinos que pasean por el Parque de Arana de la capital alavesa y quienes lo cruzan lo hacen apretando el paso y con las manos en los bolsillos. Uno de esos escasísimos viandantes es un hombre con txapela calada y plumífero que nos indica amable el punto exacto del parque en el que ha aparecido la enigmática talla de madera.: "Se ve enseguida, en cuanto das la curva, está ahí mismo", describe. Tiene razón, no hay pérdida.

Entre dos altísimos chopos se divisa el tronco cercenado de otro árbol que liberado de la corteza exterior muestra un color marrón mucho más claro, pero no es hasta que empiezas a acercarte cuando descubres que, en realidad, estás ante una escultura, realizada por obra y gracia de un vecino de la ciudad que ha decidido tallarlo con sus propias manos. Hace uno años, en Bilbao un jubilado transformó una zona boscosa en un paraje lleno de criaturas talladas en ramas y troncos caídos.

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Para sorpresa de quienes frecuentan esta zona, próxima a un parque infantil, el tronco ha ido adquiriendo forma con el paso de los días hasta apreciarse con total claridad un leñador con su hacha que parece descansar sobre una especie de banco o taburete. Junto a él, un perro se levanta sobre sus dos patas traseras, juguetón, y se puede leer 'Arana', el nombre del parque y del barrio. "No está terminado, aun me quedan algunos detalles y la parte de atrás", explica.

Quienes han tenido la fortuna de cruzarse con el artesano que ha transformado el tronco, aseguran que es un vecino de la zona y que lo ha hecho a mano, con unos sencillos utensilios de talla de madera. "No era más que un tronco roto pudriéndose" recuerda el artista y "era mi oportunidad "dejar huella en mi barrio".

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Misterio resuelto

Muchos se preguntaban quién sería el artista anónimo que estaba tras la transformación y cuando Óscar Clemente Nogales ha decidido compartir en sus redes el trabajo que estaba llevando a cabo, son muchos los que, resuelto el misterio, no han dudado en escribirle para felicitarle: "Eres un artista", "Que bonito", "Siempre me he preguntado quién era el o la artista que lo estaba haciendo", "Es genial" o "Gracias por poner arte en estos lugares", son solo algunas de ellas.

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No es la primera vez que la naturaleza inspira a artistas anónimos a esculpir troncos y ramas de árboles caídos en esculturas de lo más singulares. Hace unos años, un jubilado bilbaíno creó con su cincel todo un bosque lleno de criaturas: cocodrilos, mochuelos, búfalos, un búho, serpientes y hasta un dragón.

Lo que a simple vista parecía naturaleza muerta se transformó a lo largo de varios años en un pintoresco paraje, que sin embargo, tuvo un triste final ya que fue vandalizado. El que llegó a conocerse como el 'bosque mágico' de Artxanda acabó destrozado y su creador, que nunca quiso salir del anonimato, anunció que renunciaba a reconstruirlo.