El menor redactó cartas de despedida tras denunciar haber sido acosados

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Adonis, un alumno de 14 años del Institut Pedraforca en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), se suicidó el 15 de septiembre de 2026. La familia del menor ha denunciado ante el Juzgado de Gavà que investiga el caso que el joven sufría acoso en el instituto de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) donde estudiaba debido a su orientación sexual y ha pedido personarse como acusación particular.

En el escrito presentado ante la plaza número 2 del la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Gavà, al que ha tenido acceso EFE, los familiares señalan que el menor ya había presentado una queja al instituto Pedraforca y reclaman que se practiquen diligencias sobre el posible acoso escolar y la actuación del centro.

Según la declaración de la hermana del chico y la documentación que presentó ante los Mossos d’Esquadra tras el suicidio, el joven habría sido víctima de acoso escolar en el instituto Can Palmer de Viladecans (Barcelona) y posteriormente en el Pedraforca, en L’Hospitalet de Llobregat.

Amigas del menor en ambos centros habrían presenciado en numerosas ocasiones los insultos y el trato degradante “constante” que recibía por su orientación sexual, su forma de vestir o de relacionarse con chicas, además de identificar a algunos de los autores de dicha discriminación, señala el escrito.

El menor redactó cartas de despedida tras denunciar haber sido acosados

El 22 de abril de 2026, de hecho, él mismo presentó ante el instituto Pedraforca una queja formal por los insultos que recibía de un compañero, entre ellos “maricón”, pero, según el escrito, el centro nunca informó de lo sucedido a la familia, que tiene la impresión de que el instituto quiso “restar importancia al hecho en lugar de dar respuesta al problema”.

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Los familiares no acabaron teniendo conocimiento de la queja hasta una reunión que mantuvieron con la directora del centro el 30 de septiembre de 2026, tras el suicidio, en la que les habría manifestado que el instituto sabía que ese mismo insulto se dirigía también a otros chicos.

Entre la documentación entregada por la hermana del menor, también constan capturas de pantalla y cartas de despedida que redactó a amigas suyas, material que la familia pide que sea considerado en la investigación.

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Además, solicita que se practiquen “urgentemente” diligencias como requerir al instituto Pedraforca que identifique a los compañeros señalados como autores del acoso por la hermana y las amigas del menor, además de que remita al tribunal la documentación relativa a posibles situaciones de violencia, convivencia, quejas, conflictos o medidas de apoyo.

También que localice el portátil que se le había asignado y que se preserve su teléfono móvil para analizar el contenido y que se remita testimonio a la Fiscalía de Menores de Barcelona, ya que existen posibles implicados menores de edad.