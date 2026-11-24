David Cacho 24 NOV 2026 - 15:55h.

Con su salida y regreso a la cúpula de Nvidia, Jensen Huang habría ganado en bolsa unos 33.700 millones de dólares

El regreso de Jensen Huang a Nvidia entre aplausos y ovaciones: "Voy a ser un mejor CEO la segunda vez"

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El regreso de Jensen Huang a la cúpula de Nvidia no solo ha disparado el valor de sus acciones en Wall Street, sino que ha sembrado de dudas sobre los verdaderos motivos de su renuncia al frente de la tecnológica y su regreso impulsado por Donald Trump. Ambos protagonistas aparecen como máximos beneficiarios por la subida de las acciones este lunes tras la vuelta del polémico CEO.

Beneficios millonarios en bolsa

Con las cifras en la mano surge la pregunta que sobrevuela todo el caso: ¿por qué decidió dimitir Jensen Huang el 12 de noviembre, cuando las acciones de Nvidia llevaban meses de fuertes caídas, pese a contar con el respaldo explícito del presidente estadounidense y con la confianza de su consejo de administración? Todo ello mientras seguía abierta una investigación relacionada con su supuesta relación sentimental con una presunta espía china.

Una primera explicación podría apuntar a un exceso de prudencia por parte de Huang. Sin embargo, resulta difícil ignorar la sombra de la duda cuando se observan las consecuencias bursátiles de su salida y, sobre todo, de su regreso.

La sospecha se dispara al analizar las cifras. Donald Trump, propietario de centenares de miles de acciones de Nvidia, se vio directamente beneficiado por la fuerte revalorización de la compañía tras el retorno de Huang. Además, fue precisamente su Administración la que remitió a Nvidia un documento exonerando al directivo de cualquier responsabilidad, despejando así el camino para su vuelta.

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El resultado fue inmediato. Con el repunte bursátil de Nvidia, Trump habría obtenido una ganancia cercana a los 15 millones de dólares. Una cifra considerable, aunque muy inferior a la del principal protagonista de esta historia.

Jensen Huang, dueño del 3,5 % del capital de Nvidia y máximo responsable de la segunda empresa más valiosa del mundo, fue el gran vencedor del movimiento. La subida de las acciones registrada el día de su regreso elevó el valor de su participación en unos 33.700 millones de dólares.

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El impacto también se reflejó en su patrimonio personal. Su fortuna alcanzó los 143.800 millones de dólares, un incremento cercano al 30 % en una sola jornada.