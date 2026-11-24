El paquete incluye la ampliación de permisos laborales, cambios fiscales para autónomos y ayudas a transportes

El Gobierno aprueba una rebaja del IRPF para autónomos de 465 millones y cambios en el IVA

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una batería de medidas económicas y sociales cuando apenas quedan unos días para las elecciones del 29 de noviembre. El paquete incluye la ampliación de permisos laborales, cambios fiscales para autónomos, la prórroga del impuesto a la banca y de las ayudas al transporte público, así como nuevas medidas relacionadas con el aborto.

La proximidad de los comicios ha llevado al Gobierno a defender que las decisiones se han adoptado dentro de los plazos previstos y conforme a la legalidad. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha rechazado que exista un uso electoralista de las medidas y ha asegurado que afectan al conjunto de la ciudadanía.

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Hasta 20 semanas de permiso por nacimiento y diez días por fallecimiento

Una de las principales novedades afecta a los permisos laborales vinculados a la familia. El Gobierno ha ampliado de 19 a 20 semanas el permiso por nacimiento y cuidado de hijos y ha elevado de dos a diez días laborables el permiso por fallecimiento de un cónyuge, hijo, pareja de hecho o familiar de primer grado de consanguinidad.

El nuevo permiso por duelo podrá disfrutarse dentro de las cuatro semanas posteriores al fallecimiento. El decreto también incorpora la posibilidad de reducir o adaptar la jornada para atender a familiares en cuidados paliativos y contempla un permiso para acompañar a personas durante procesos de eutanasia.

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La norma deberá ser convalidada por la Diputación Permanente del Congreso el próximo 3 de diciembre.

Prórroga del impuesto a la banca hasta 2027

El Ejecutivo ha decidido prolongar durante un año más el impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras. La medida permitirá mantener el gravamen durante 2027, cuando inicialmente estaba previsto que dejara de aplicarse al finalizar este ejercicio.

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El Gobierno calcula que la prórroga permitirá recaudar unos 1.400 millones de euros, que se destinarán a políticas de vivienda. Desde su entrada en vigor, el impuesto habría generado ya 5.723 millones de euros de ingresos públicos.

Rebaja fiscal para 2,6 millones de autónomos

El paquete económico incluye también una reducción del IRPF para los trabajadores autónomos que, según Hacienda, beneficiará a unos 2,6 millones de personas y tendrá un impacto estimado de 465 millones de euros.

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Entre los cambios figura el aumento del porcentaje de deducción por provisiones y gastos de difícil justificación, que pasa del 5% al 10%, y la ampliación de su límite máximo, de 2.000 a 3.000 euros, con efectos sobre el ejercicio 2026.

También se eleva del 5% al 10% la reducción por rendimiento neto para los autónomos que tributan mediante el régimen de módulos.

Nuevo régimen de IVA para pequeños autónomos

El Gobierno ha aprobado además un régimen especial de IVA dirigido a los autónomos y pequeños empresarios con una facturación inferior a 85.000 euros.

La medida se incorpora al real decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros junto con las modificaciones fiscales y la prórroga del impuesto a la banca.

El transporte público mantiene sus descuentos en 2027

Las ayudas al transporte público también se prolongarán durante 2027, manteniendo los actuales descuentos.

El Ejecutivo ha incluido esta extensión entre las medidas aprobadas este martes para garantizar la continuidad de las bonificaciones al transporte el próximo año.

Refuerzo de las garantías para las mujeres que abortan

El Consejo de Ministros ha aprobado asimismo un nuevo reglamento destinado a garantizar el acceso a información sobre la interrupción voluntaria del embarazo. La norma establece que las mujeres recibirán información veraz y basada en evidencia científica sobre la intervención, los métodos disponibles, los centros sanitarios acreditados, los trámites y sus derechos durante el proceso asistencial.

La información podrá incluir además contenidos adicionales a petición de la propia mujer. El reglamento contempla particularidades para determinados colectivos, entre ellos las menores de 16 años, las mujeres migrantes y las personas con discapacidad.

Recurso contra la ley de Madrid sobre el 'concebido no nacido'

El Gobierno también ha acordado recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley aprobada por la Comunidad de Madrid que reconoce determinados efectos al 'concebido no nacido' y modifica la definición de familia numerosa.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, sostiene que la norma autonómica invade competencias estatales en materia de reconocimiento familiar y que equiparar al nasciturus con una persona nacida no se ajusta a la legislación estatal ni a la Constitución.

El Ejecutivo solicita por ello la anulación de la ley y ha señalado que su aplicación quedará suspendida mientras se resuelve el recurso.