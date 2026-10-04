Asun Chamoso 04 OCT 2026 - 05:30h.

Las hermanas Angèlica y Àgata Costantini están al frente de 'En la prensa de aquel día' en Barcelona

Este local, único en España, dispone de 300.000 ejemplares de diarios y revistas desde 1900 hasta agosto de 2024

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Barcelona"Mi padre es italiano. Un amigo de Bruselas le comentó que allá había una tienda muy original de diarios antiguos para regalar para las fechas de cumpleaños. Y se quedó con esa idea. Y un día la puso en marcha. Empezó a buscar diarios por los pueblos de Cataluña poniendo carteles para recuperarlos. Mi hermana y yo pensábamos: ¡Vaya idea! Encontró un señor que guardaba 40 años de ejemplares de La Vanguardia y de esta forma empezó hasta llegar a abrir una tienda", recuerda Àgata Costantini, encargada de 'En la prensa de aquel día' junto a su hermana Angèlica. Así nace la historia del único local en España que vende periódicos antiguos originales desde hace 32 años.

Un espacio de memoria escrita que se esconde en el barrio del Raval de Barcelona. "Un trocito de historia está custodiado y se puede evocar en cualquier momento. No se olvida y si queremos reencontrar el pasado se puede recuperar gracias a los diarios. No solo proporcionan historia sino recordar cómo se vivía. Tener el diario de la fecha de tu nacimiento abre emociones, recuerdos y sentimientos. Es como ir al pasado. Es muy emotivo. Es como un viaje en el tiempo", subraya Àgata.

Junto al mostrador, los certificados de autenticidad y una carpeta muy especial: "En cada hoja, hay una cartulina. Es como un excel manual apuntado en un papel con lápiz. Es donde tenemos anotado el stock", detalla. Al fondo, el almacén en tres salas con pasillos. Es el lugar donde custodian los ejemplares. Un espacio con poca luz y con la humedad, controlada: "El diario no quiere tener luz directa y que el sol lo pueda estropear. Tampoco conviene la humedad. Los tenemos en bolsas de plástico. Al sacarlos, les pasamos una plancha sin vapor".

Ahí aguardan unos 300.000 periódicos, revistas y diarios deportivos desde 1900 hasta agosto de 2024. Es una cantidad aproximada: "No sabemos la cifra exacta. Todo es manual y no está digitalizado. Es muy orgánico. Es una tienda antigua. A partir de los años 30 del siglo pasado, tenemos casi todos los días. Los más antiguos son algunos del Diario de Barcelona de principios del siglo XIX".

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Lo más buscado por los clientes es la fecha de un nacimiento para regalar. Un detalle personalizado que despierta la memoria y los sentimientos: "Ahora estamos vendiendo muchos de 1936 porque cumplen 90 años. Hay personas que se emocionan al recordar. Nos vienen a dar las gracias por crear esta tienda. Nuestra satisfacción es ayudar a momentos especiales porque se establecen conversaciones y se toca el corazón con los recuerdos. Estamos agradecidas de proporcionar estos pequeños espacios emocionales con la familia y los amigos". Unos momentos mágicos que han vivido en primera persona. "Una señora vino a buscar un diario después de la Guerra Civil donde salían las listas de los niños exiliados a Francia que regresaban a casa. Marcó el nombre de una niña y nos comentó que era ella. Nos impactó mucho".

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Unos ejemplares que también atraen a "coleccionistas como uno que busca a Los Beatles. También periodistas que quieren recuperar algún artículo. Otros que los piden para pruebas para un juicio. Y vienen jóvenes porque tienen el valor añadido de la nostalgia". Entre los más buscados están "la llegada del hombre a la Luna o el hundimiento del Titanic, que es una joya nuestra y, en principio, no está a la venta. Cuesta encontrar la noticia porque no se publicó de forma inmediata". En cambio, hay fechas históricas muy guardadas como "la muerte de Franco, que es uno de los recuperados. Y también el día del intento de golpe de Estado de Tejero".

Esa mirada al pasado confía en que no se pierda: "El futuro está en el aire. Hemos sufrido varias crisis. Este negocio es único y especial. No hay más tiendas físicas como la nuestra. Esperamos que, más adelante, alguien quiera continuar y lo quiera digitalizar, que le daría más posibilidades para ir de la mano de la actual sociedad tecnológica".