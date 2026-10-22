Asun Chamoso 22 OCT 2026 - 19:30h.

Manuel Juanola Reixach creó las pastillas de regaliz para aliviar la tos y refrescar la garganta

Juanola es una de las marcas estrella del grupo Angelini Pharma desde 1996

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BarcelonaSon unas pastillas negras, con sabor a regaliz y en forma de rombo. Son las pastillas Juanola. Han cumplido 120 años de vida. "Significa poner en valor la historia de una marca que ha acompañado a tantas generaciones y que sigue muy presente en la memoria colectiva. Este aniversario es una oportunidad para sentirnos orgullosos de todo lo que ha construido la marca, lo que ha significado y mirar adelante. También es la responsabilidad de continuar manteniendo una marca que significa tanto, continuar evolucionando, incorporar nuevos productos y adaptarnos a las nuevas generaciones de consumidores con esa identidad tan característica. Es celebrar el legado que hemos construido con la voluntad de seguir evolucionando. No todas las marcas pueden decir que cumplen 120 años", afirma Marta Sala, Communications Senior Manager de Angelini Pharma España.

En una farmacia de la calle Montseny de Barcelona, nacieron las centenarias pastillas. En 1906 Manuel Juanola Reixach desarrolló una fórmula artesanal para aliviar la tos y refrescar la garganta. "Se elaboraba allí mismo y se entregaba en bolsitas a granel. Su fórmula se ha mantenido en el tiempo con esa combinación de regaliz, mentol, eucaliptus y otros extractos vegetales que hace que la pastilla clásica sea tan característica y no haya cambiado en 120 años". El aroma a regaliz inundó las calles del barrio de Gràcia y su sabor enseguida cautivó a los clientes.

En 1907 se vendieron más de 100.000 cajas de seis gramos, cifra que ascendería hasta las 236.000 solo en el año 1913. Un éxito por el boca a boca y el espíritu comercial de Manuel Juanola: "Lo que hacía era entregar muestras gratuitas. Tuvo la visión de ofrecerlas a artistas, cantantes y locutores de la radio". Y fue de los primeros en España en apostar por el cine publicitario. "Aún guardamos las imágenes y los anuncios que se proyectaban. Era una forma innovadora de conectar con el público y acercarse al consumidor", destaca Sala.

Poco a poco, otras farmacias de Barcelona y también de otras ciudades solicitaron vender las pastillas Juanola. Así, en 1930 se distribuían por toda España. Durante la Guerra Civil, la farmacia cerró por unos meses. Al volver a abrir, las cajas de aluminio se cambiaron por otras de corcho y papel prensado por la falta de materia prima. En 1940 la marca dio otro salto más y la familia inauguró los Laboratorios Juanola en el mismo barrio para pasar a una actividad industrial y así impulsar las ventas.

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Identidad y eslogan

La popularidad iba cada vez a más, incluido su eslogan "contra la tos, aclaran la voz y refrescan la boca" para unas pastillas Juanola, cada una con su personalidad en forma de rombo. "No hay una historia concreta. Creo que fue darle una identidad distinta con esa mentalidad de emprendedor y también que era una forma de diferenciarse al igual que el logo o el rojo. Es reconocible para cualquiera. Tal vez fue fruto de la casualidad o de la propia manera de realizar las Juanola y, al final, se ha convertido en uno de los pilares básicos de construir esa imagen que es muy propia y muy ligada a la memoria", aclara Sala.

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Una fiebre por las Juanola de las que no escaparon los coleccionistas por las versiones de las cajas, más allá de la clásica roja. "También forman parte de la identidad y, con el tiempo, se ha jugado con los colores. 120 años dan para mucho y casi cualquiera de nosotros tiene una pequeña historia con la marca", señala.

En 1996 Juanola se incorporó al grupo italiano Angelini Pharma y en el año 2005 la producción se trasladó hasta Sant Quirze del Vallès (Barcelona), donde siete trabajadores las elaboran manteniendo la formulación tradicional con ingredientes naturales y la producción artesanal. "Es una de las marcas estrella. Ha conseguido crecer con un amplio abanico dentro de la marca", subraya Marta Sala.

En los últimos años se han introducido otros sabores y la fabricación de productos de la marca Juanola asciende a tres millones de unidades al año con una facturación de 15 millones de euros en 2025. Junto a las clásicas de rombo, se encuentran "caramelos, jarabe, productos de própolis, perlas, comprimidos o jaleas a medida que se han identificado necesidades".

Las pastillas de Juanola, con más de un siglo de historia, quieren continuar cumpliendo años formando parte de la memoria colectiva.