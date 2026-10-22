La Policía encontró artículos de cuidado de la bebé junto a cocaína, jeringas y frascos de pastillas

Una madre, tras hallar con vida a su hijo en una morgue de un hospital en Arizona: "Lo abracé para despedirme y le oí respirar"

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Una pareja de Ohio, Estados Unidos, fue detenida después de que su bebé de ocho días muriera en su casa, que supuestamente estaba llena de drogas. El trágico desenlace ocurrió en la madrugada del 22 de febrero de 2026, cuando los servicios de emergencia encontraron a una bebé inconsciente en una vivienda Oregón.

Según los informes recogidos, la niña, llamada Emilia Anne Soll, no presentaba signos vitales, estaba pálido, no respiraba y vomitaba. La policía detuvo a los padres de la víctima, Shannon Wester, de 29 años, y Justin Soll, de 32, y los acusó de dos cargos de homicidio involuntario, un cargo por poner en peligro a menores y otro de posesión de cocaína.

Los padres declararon a las autoridades que dieron de comer al niño dos horas antes de su muerte y que luego lo volvieron a acostar en la misma cama en la que dormía la pareja. Según ‘Daily Mail’, durante los registros realizados en la vivienda, la policía encontró supuestamente artículos de cuidado del bebé, como chupetes, junto a restos de cocaína, frascos de pastillas, bolsas de plástico con residuos, pipas de vidrio para fumar y jeringas.

Frascos de pastillas y jeringas

Los padres de la bebé compartieron en redes sociales su tristeza por la pérdida de la pequeña, aunque sin mencionar los rastros de cocaína en su chupete y las condiciones en las que, supuestamente, fue hallada la casa. Justin Soll, el padre de Emilia, compartió el 31 de mayo una fotografía con uno de los osos de peluche de la pequeña.

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“Este osito tiene la misma altura y el mismo peso que Emilia y está hecho con su mantita. Mamá y yo dormiremos contigo cada noche en nuestros corazones”, se puede leer en la publicación de Facebook. “Te echamos mucho de menos y te queremos muchísimo, Emilia. Espero que el cielo sea todo lo que siempre has deseado y más, y que Dios haya conseguido aquello para lo que te necesitaba con tanta urgencia, para que algún día pueda volver a verte. Vuela alto, pequeña. Te queremos”, concluye el mensaje.

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Soll también publicó varias imágenes de del bebé en sus primeros días de vida. Del mismo modo que el padre, Shannon Wester, la madre de la pequeña, también dejó varios mensajes en su perfil de Facebook con fotografías de la bebé. “Ayer habrías cumplido cuatro meses. Oh, dios, cuánto te echo de menos”, escribe.