Una adolescente, puesta a disposición de la Fiscalía de Menores por amenazar con atacar a los alumnos de un centro en Barcelona

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Los Mossos d'Esquadra han reforzado este lunes la seguridad del Institut Escola Londres, en la calle Comte d'Urgell de Barcelona, después de que una menor de 14 años amenazara en redes sociales con acudir al centro y matar con un arma blanca a varios alumnos.

La adolescente fue detenida este domingo, 27 de septiembre, después de que varios padres alertaran a la policía catalana de las publicaciones y quedó a disposición de la Fiscalía de Menores. La amenaza ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar la seguridad y la prevención de la violencia en los centros educativos.

José Manuel López Viñuela, padre de Kira López y fundador de Trencats, ha señalado a través de sus redes sociales que "la primera prioridad de un niño cuando entra en un centro educativo no puede ser aprender matemáticas, lengua o historia", sino que debe ser "que esté seguro", y ha reclamado una mayor presencia de psicólogos y trabajadores sociales en los colegios e institutos.

La menor amenazó con atacar a los alumnos

Los Mossos tuvieron conocimiento de las amenazas alrededor de las 16:30 horas del domingo, después de que algunos padres del centro alertaran de las publicaciones realizadas por la adolescente en Instagram. En ellas, según la información conocida sobre el caso, manifestaba su intención de presentarse este lunes en el instituto y atacar a alumnos con un arma blanca, informa también 'El Caso'.

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La menor, que había sido alumna del centro, fue detenida poco después y acusada de un delito de amenazas. Varias informaciones recogen que podría sufrir problemas de salud mental. Tras el arresto, fue puesta a disposición de la Fiscalía de Menores, que deberá determinar las medidas que procedan. La investigación continúa abierta para esclarecer el contexto de las amenazas y las circunstancias que rodearon las publicaciones.

Los Mossos reforzaron la vigilancia del centro

La policía catalana desplegó agentes en el entorno del Institut Escola Londres y reforzó la vigilancia para garantizar la seguridad durante la jornada lectiva. Las clases pudieron desarrollarse este lunes con normalidad, mientras se mantenía el dispositivo policial en las inmediaciones del centro.

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Para José Manuel López Viñuela, situaciones como esta deben servir para abordar la seguridad y el bienestar de los menores dentro del sistema educativo. El fundador de Trencats considera necesario que los centros cuenten con psicólogos y trabajadores sociales que puedan trabajar con alumnos, familias y docentes, además de espacios específicos para la convivencia, la gestión de conflictos, la educación emocional y la prevención de la violencia.