Asun Chamoso 23 OCT 2026 - 05:30h.

La ucraniana Lyudmyla Gutik es la única intérprete de bandura en Cataluña

La bandura, que es el instrumento nacional de Ucraina, es de madera y tiene 65 cuerdas

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LleidaEl sonido de la bandura cobra vida entre las manos de Lyudmyla Gutik: "Es muy puro. Para mí, las cuerdas dan un sonido muy cristalino". El instrumento nacional de Ucrania es de madera y tiene 65 cuerdas. Sus doce kilos se apoyan en el regazo. "Es como una guitarra con más cuerdas, dicen por aquí", comenta, con una sonrisa. Es la única bandurista en Cataluña. "No conozco otros. En España somos muy pocos", explica la joven ucraniana.

Lyudmyla llegó a Guissona (Lleida) en 2022 donde reside su madre. "Cuando era pequeña, mi madrina emigró para venir a trabajar en BonÀrea y, después, vino mi madre para estar dos años y regresar, pero se quedó aquí al final. Yo viví con mi abuela en Ucrania porque no tengo más hermanos. Al acabar la universidad, con los últimos exámenes y como allá no tenía familia y no tenía nada para decir cómo voy a dejar todo esto aquí, decidí venir. Desde pequeña visitaba a mi madre y me gustaba España. Estudiaba con el sonido de las bombas", recuerda.

Su sueño era cantar y "cuando tenía siete años vinieron los profesores y me dijeron que si quería hacer canto, me tenía que apuntar a bandura. Y solo me enseñaron a tocarla". Unos estudios musicales animados por una profesora "que fue como una segunda madre porque la mía estaba lejos. Me daba clases particulares y me acompañaba a los conciertos y los concursos porque mi abuela no estaba bien de salud. Me decía que era más que una alumna para ella y que era como su tercera hija".

Al llegar a Cataluña, las notas del tradicional instrumento donde primero resonaron fue en "la rectoría con una coral de niños que estudiaban la liturgia cantando acompañados con la bandura" para continuar en bodas, ceremonias, fiestas mayores, iglesias y ahora en conciertos en escenarios de Cataluña, Zaragoza o Mallorca.

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Lyudmyla le ha dado su toque personal a la música de su bandura: "Antes eran canciones largas sobre la guerra, no tenía tantas cuerdas y era un instrumento para acompañar la voz. Ahora toco de todo, desde clásica a rock. Es mi alma y quiero que la emoción la sientan los demás. Muestra lo que siento en mi alma. No solo toco música instrumental. Quiero adaptar canciones catalanas como rumbas o habaneras y también en inglés de Michael Jackson o Bon Jovi. Este instrumento puede ser más moderno y romper estereotipos. Tengo una muy buena base porque la he tocado en el colegio y en la universidad. Eran canciones largas y difíciles como si fuera ópera".

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"Compartir este arte"

Ahora ha abierto su propio estudio donde da clases de música y también de bandura: "Mis alumnos sienten mi amor por la música y me ayudan con las palabras que no sé. Tenía dos alumnos que la tocaban muy bien, pero uno se fue a fútbol y la otra ha elegido cantar y piano. Este instrumento no es famoso. A los niños les da vergüenza tocar este instrumento porque pocos lo conocen y no son como todos. Yo he roto ese estereotipo. No es muy diferente a una guitarra".

Entre manos tiene también un dúo con una pianista y un grupo con un guitarrista venezolano y un percusionista senegalés. "Estoy abierta a colaboraciones y si viene una orquesta sinfónica a proponerme a tocar juntos, diré sí. Quiero compartir este arte y mostrar como puede sonar en vivo", avanza con una sonrisa.

A Lyudmyla le quedan por delante sus proyectos más personales como publicar un álbum con sus canciones y, sobre todo, grabar "la canción 'Tú estás en mí', que he escrito en recuerdo de mi padre, que murió cuando tenía cuatro años. Siempre le siento".