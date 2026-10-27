Los Mossos analizan a fondo el autobús accidentado en Fogars que ha provocado 29 personas ingresadas, de las cuales 12 están en estado grave.

Los primeros momentos tras el accidente de autobús en Barcelona: ambulancias, bomberos y complicados rescates entre rocas

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Los Mossos analizan a fondo el autobús accidentado en Fogars que ha provocado 29 personas ingresadas, de las cuales 12 están en estado grave. Tratan de buscar algún fallo achacable a la mecánica que pudiera haber motivado el accidente. Vigilan frenos, ruedas y suspensiones. Los Bombers han confirmado que no hay más accidentados tras inspeccionar el terreno situado debajo del vehículo una vez que las grúas lo han retirado del lugar del siniestro. La comprobación ha permitido descartar la presencia de más personas atrapadas.

Aunque la teoría que cobra más fuerza pudiera ser el número de personas que viajaban de pie realizando un empinado y estrecho trayecto. Son curvas muy cerradas y los investigadores tratan de saber donde estaban los que iban de pie, si en un lado o en otro. En caso de volantazo o frenazo eso pudo originar un efecto barco que había podido desestabilizar al autobús y hacerlo caer por este terraplén. Había 65 plazas con asiento y al menos viajaban otras 22 personas de pie.

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La legislación permite que determinados servicios de transporte puedan llevar pasajeros de pie, pero los agentes quieren aclarar si la cifra de usuarios que no iban sentados era adecuada para las características del trayecto y del vehículo. Este extremo forma parte de las diligencias abiertas para esclarecer todas las circunstancias que rodearon el accidente.

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Algo que sigue ocurriendo. En plena hora punta se puede ver un autobús con los asientos completos y la gente sigue subiendo para realizar el trayecto agarrado a las barras. Ahora desde la Generalitat se plantean prohibir que los viajeros vayan de pie en rutas especialmente peligrosas como esta de montaña en el que ocurrió el accidente.

María José, una de las heridas: "Era demasiado estrecha la carretera y el autocar, a mi parecer, era muy grande

María José es una de las heridas que estaba en el autobús que se ha despeñado por un terraplén de veinte metros en la carretera BV-5114 a su paso por Fogars de Monclús (Barcelona). Ella volvía con su marido de caminar por el Parque Natural del Montseny: "Era demasiado estrecha la carretera y el autocar, a mi parecer, era muy grande. Me tomé de la mano con mi esposo y en escasos cinco segundos ya estábamos abajo". María asegura, eso sí, que la ayuda llegó en seguida: "Ya había llegado la Policía, los helicópteros. Todo muy rápido". Y señala que en el autobús había varios menores: "Había muchos niños y bebés. Espero que estén todos bien".