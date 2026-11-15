Alejandro García, el hostelero guipuzcoano que ha trasladado "el agobio que sentimos los camareros tras la barra" a su primer videojuego

Maitena Berrueco 15 NOV 2026 - 16:48h.

Bar Rush ha logrado más de 9.000 descargas en menos de dos semanas

Aralar Erdozain, el 'profe' de matemáticas que ha creado un exitoso videojuego sobre pelota vasca

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San SebastiánPara el hostelero guipuzcoano Alejandro García el estrecho espacio entre el mostrador y la cafetera es su hábitat natural. A sus 38 años lleva toda la vida tras la barra de un bar, los últimos ocho en la del Ekialde, el local que gestiona junto a otros dos socios, Óscar y Omel, en el número 3 de la calle Leguia de Irun.

Cada día, a las siete y media de la mañana, Alejandro entra en la cocina para empezar a preparar las tortillas y pintxos que en solo unas horas despachará junto a cafés con leche y cañas entre su clientela. Cuando llega a casa, el rol de camarero da paso al de padre y marido, y no es hasta que su hijo se acuesta cuando Alejandro enciende el ordenador y se transforma en programador de videojuegos.

Tras año y medio de trabajo y muchas horas de sueño perdidas, ha creado desde cero su primer videojuego 'Bar Rush', que publicó el pasado 30 de octubre, ambientado por supuesto en un bar, que ya ha logrado más de 9.000 descargas, se ha distribuido en 178 países y se ha traducido a seis idiomas. Por el momento. solo se puede jugar en Android, pero en un futuro cercano la idea es que también se pueda ampliar al sistema operativo iOS. "¿Parece fácil llevar un bar? Esperad a que se llene de clientes y empiecen a acumularse los pedidos… Tocará preparar comida y bebidas, servir antes de que se agote la paciencia, conseguir estrellas y mejorar el equipo para seguir el ritmo", advierte

Agobio, al otro lado de la barra

Alejandro estudió hostelería y con solo 24 años abrió su primer bar en Benidorm. Sabe muy bien las bondades de un oficio que, a veces, resulta “agobiante”, por eso no ha dudado en trasladar a su videojuego esa atmósfera estresante de hora punta, “cuando todos los clientes quieren ser atendidos a la vez y te faltan manos”. En el bar Ekialde de Irun, uno de esos picos de trabajo, se repite cada jueves a las 19 horas cuando llega la hora del Pintxo-pote, "elaboramos 1.800 pintxos cada jueves y la barra a esa hora se llena y todo el mundo quiere ser el primero en ser atendido".

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En esta recreación de la vida real, el jugador puede meterse en la piel de un camarero y sentir ese “agobio que sentimos al otro lado de la barra”. Un objetivo que, a tenor de algunos de sus clientes fijos que ya han probado el videojuego, ha logrado: “Muchos me han dicho que les genera ansiedad y que es una locura, pues así es nuestro trabajo”, segura, entre risas.

Aunque en la vida real, el cliente no siempre tenga la razón, lo cierto, es que este profesional apuesta “por no discutir, ser educado y dársela aunque no la tengan”, pero en 'Bar Rush' se desquita y para las próximas fiestas navideñas ya idea incluir una modalidad en la que “el jugador, en la piel del camarero, podrá lanzar una bola de nieve o una bola del árbol de Navidad al cliente inoportuno”, detalla.

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Más de 300 niveles, que irán ampliándose “con otros 300 más”, clientes que cambian y distintos escenarios ya que “cada 30 niveles el local cambia y pasa de ser un bar de pintxos, a una crepería, una taquería o una heladería, entre otros”, es lo que se encontrarán quienes se descarguen Bar Rush, un videojuego que te transporta al otro lado de la barra del bar, esa en la que los vasos de cerveza se llenan, en lugar de vaciarse y a veces faltan manos.