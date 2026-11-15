Asun Chamoso 15 NOV 2026 - 18:30h.

Jaume Serra ha creado una de las primeras aplicaciones en Cataluña de gestión ganadera y vallado virtual

La herramienta digital cuenta con 500 ganaderos registrados con rebaños de vacas

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BarcelonaJaume es informático y ganadero. Su familia tiene una explotación de vacas ecológicas en Calders (Barcelona) desde 1992. Ha creado la aplicación PasturApp, una de las primeras en Cataluña en gestión ganadera y vallado virtual. "Nació de la necesidad de tener la información centralizada en un solo punto y con acceso a varias personas desde cualquier lugar. Mi padre utilizaba una libreta para apuntar todo el listado de los animales. Se añadían los nacimientos con la fecha, algún tratamiento o si estaban enfermos. Era difícil consultar la información porque la libreta se podía olvidar en casa o se podía perder. Ahora todos llevamos el móvil encima", recuerda Jaume Serra.

Así, este ingeniero de Sistemas TIC, que une informática y electrónica para crear dispositivos tecnológicos, se puso manos a la obra, primero con una versión casera, en su tiempo libre. "Es para solucionar la necesidad de tomar decisiones con los datos que genera tu ganado. Más tarde, me contactó la Federació Raça Bruna dels Pirineus porque quería llevar el árbol genealógico desde la aplicación para generar estudios para mejorar la raza", destaca el creador de la aplicación.

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Con ese impulso, surgió PasturApp: "Tienes toda la información del ganado que te ayuda a tomar las decisiones del día a día y también la gestión de la burocracia como ganadero. Es un programa de gestión para ganaderos. La clave es que tienes centralizada toda la información de tu rebaño como nacimientos, tratamientos, bajas o movimientos".

La aplicación, además, se conecta con el sistema de 'Gestió Telemàtica Ramadera' (GTR) de la Generalitat de Cataluña para "introducir las altas y las bajas y confirmar movimientos. Se sincroniza de forma automática y no hace falta hacerlo desde un ordenador". Una forma de agilizar los trámites. Unos 500 ganaderos ya cuentan en su móvil con la 'app' con más de 180.000 animales registrados de 590 rebaños en tres años. La última en sumarse, la Associació de Ramaders de la Vaca de l'Albera.

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Collar con vallado virtual y GPS

La herramienta va más allá con el diseño de un collar de vallado virtual con GPS: "Aparte de enviar su ubicación, se puede delimitar el cercado virtual desde el móvil. Cuando el animal se acerca, recibe un aviso sonoro y, si continúa, un estímulo eléctrico para que vuelva atrás. Así no hace falta la valla física y se puede delimitar el espacio donde pastar desde el móvil sin la necesidad de ir al campo".

En vez de la clásica campana metálica, con dos socios más, han desarrollado "un collar de plástico con dos placas solares y unas antenas para dar cobertura". Un dispositivo con un chip que envía información "tanto de la ubicación como de la posición del cuello porque así se puede saber si está comiendo o durmiendo. Tan fácil como marcar en el móvil unos puntos en un mapa y se define el vallado".

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Un vallado virtual que "sirve para prescindir de vallas por donde se pueden escapar y dividir las zonas de pasto para aprovecharlas mejor. Si un animal se escapa o está de parto sabes en todo momento dónde está para ir a buscarlo porque puede estar escondido y no verlo. Así sabes dónde está en todo momento", subraya Serra. De momento, está funcionando en zonas de pastos de l’Esquirol (Barcelona) y en explotaciones ganaderas de las comarcas del Bages y l'Empordà.

Una información a la que pronto sumarán más datos analizando patrones de comportamiento: "Estamos en fase de pruebas entrenando un modelo, con inteligencia artificial, que a partir de los datos de ubicación, de los movimientos o de las horas de actividad, te pueda decir si el animal está enfermo, de parto o en celo".

Una aplicación que quiere seguir creciendo con "más razas de vacas, la incorporación de rebaños de ovejas y cabras y, también con avisos de animales salvajes como perros, osos o lobos".