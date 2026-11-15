Carlos Plá Valencia, 15 NOV 2026 - 18:30h.

Hace tres años, Héctor comenzó a entrenar a su abuelo para que pudiera ganar fuerza y mantener su independencia, un proyecto que ha triunfado en redes sociales y fuera de internet

Héctor, un joven de Castellón cuenta con una gran colección de los míticos coches en miniatura de Hot Wheels: "No los vendo ni loco, prefiero comprar más"

Compartir







En 2023, cuando Héctor era estudiante del Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte descubrió la alarmante falta de servicios de calidad para cuidar del estado físico de las personas mayores. Fue entonces cuando decidió montar un pequeño gimnasio en su casa de Carcaixent (Valencia) e invitar a su abuelo Emilio a entrenar con él. "Me propuse familiarizarlo con el entrenamiento de fuerza, de equilibrio y mejorar diferentes capacidades que es algo que por su edad no había hecho aunque es una persona activa que le gusta mucho el baile", cuenta.

Para conseguirlo, además de motivarlo, le preparó un plan de entrenamiento personalizado con un objetivo claro. "Nosotros tenemos casi una relación de amigos y le dije amigacho, así nos llamamos, vamos a hacer unos cambios que te van a venir muy bien", recuerda Héctor, que explica que "lo que quería era que no perdiera autonomía, pudiera ser independiente y mejorar su calidad de vida fuera del gimnasio. Yo no soy su entrenador personal, soy un nieto intentando devolverle a su abuelo todo lo que ha hecho por él", asegura.

Un trabajo que, con mucho esfuerzo y amor, ha permitido a Emilio mejorar su condición física a sus 86 años. "Mi abuelo vive en una casa de tres plantas y ahora puede subir y bajar las veces que quiera sin fatigarse, eso es fundamental para él. Ver que tu abuelo tenga un tropiezo y te diga que no le ayudes, que se va a levantar él sin forzar la espalda y colocando bien los pies, da mucha satisfacción".

Tres años después entrenan juntos dos o tres veces a la semana. "Es él el primero que viene y me dice, amigacho vamos a entrenar, o me llama para ver si tengo un rato libre para salir a caminar una hora", señala.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Una historia de superación

Para dar a conocer su historia y fomentar la actividad física en personas mayores, Héctor decidió compartir el trabajo que realiza junto a su abuelo en redes sociales. "En 2023 me diagnosticaron la enfermedad de Crohn y eso hizo que creciera mi sensibilidad hacia personas que tienen enfermedades crónicas o población especial como las personas mayores y decidimos compartir nuestra experiencia en redes sociales para concienciar sobre la importancia de la actividad física", explica.

Una cuenta que no ha dejado de crecer y que tiene más de 77.000 seguidores. "Estamos en torno a los 8, 9 millones de personas que han interactuado con nosotros o han pasado por la cuenta, además de los seguidores fijos que están ahí siempre apoyándonos", asegura Héctor, que afirma que "queremos llegar a más gente. Tenemos una demanda brutal porque existe una enorme carencia de un servicio de calidad".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Un éxito que ha trascendido las redes sociales y su proyecto ha sido premiado en la categoría de creadores de contenido de los Premios Internacionales Supercuidadores 2026, unos galardones que reconocen iniciativas vinculadas al cuidado y al bienestar de las personas mayores y diferentes colectivos vulnerables. Un nuevo refuerzo para seguir adelante. "Yo siempre voy a abogar por el entrenamiento a cualquier edad individualizado y con sentido común, tratando de priorizar un buen estado de salud y una buena calidad de vida".