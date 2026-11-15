Su sistema de reservas se abre cada 15 de diciembre y permite tan solo 20 entradas al día

En España existe un lugar donde se puede escuchar la berrea del ciervo en plena naturaleza

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Cada 15 de diciembre, unas horas después de que la Consejería de Medio Ambiente del Principado de Asturias abra el sistema de inscripciones, las plazas de otoño del año siguiente empiezan a desaparecer. No hay quinientas ni doscientas. Hay veinte al día. Ese es el aforo máximo que la administración regional autoriza para el Bosque de Muniellos, la mayor masa forestal de Asturias, el mayor robledal de España y uno de los bosques atlánticos mejor conservados de toda Europa.

Está declarado Reserva Natural Integral desde 1982 e integrado desde el año 2000 en la Reserva de la Biosfera de Muniellos por la UNESCO. Sus 5.488 hectáreas ocupan el extremo suroccidental de Asturias, entre los concejos de Cangas del Narcea, Ibias y Degaña, y a mediados de octubre transforman su cubierta verde en un manto dorado que las hayas y los robles centenarios extienden hasta que las primeras nieves cubren la cordillera cantábrica. Ver ese manto en persona exige una planificación con doce meses de antelación.

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Su sistema de reservas responde al objetivo de preservar su ecosistema virgen, que ha sobrevivido a siglos de presión humana en el noroeste peninsular. Las inscripciones anuales se abren cada 15 de diciembre a través de la Consejería de Medio Ambiente del Principado. El solicitante elige fecha, indica los nombres de los acompañantes y recibe una preautorización que debe confirmar entre 15 y 23 días antes del día elegido. Los fines de semana de octubre y noviembre, el pico cromático del bosque, desaparecen del calendario en cuestión de horas. Los días laborables aguantan algo más, pero raramente pasan de las primeras semanas de enero sin quedar cerrados.

Quien no consigue plaza tiene una alternativa: la ruta circular de Mual (10 kilómetros, señalizada como PR-AS 132, sin permiso y de baja dificultad), que atraviesa un bosque gemelo poblado por las mismas especies que Muniellos.

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Los tres montes y el bosque virgen

Muniellos integra tres montes complementarios. Valdebois, en el concejo de Ibias, ocupa la vertiente suroeste. La Viliella y el propio Muniellos, ambos en Cangas del Narcea, ocupan las vertientes central y norte. Los tres comparten una historia común de propiedad forestal privada, tala regulada durante siglos y adquisición pública en las décadas centrales del siglo XX. El ICONA los compró en 1973 y los declaró Paisaje Pintoresco, cesando la explotación maderera de forma definitiva.

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Cincuenta años más tarde, esa decisión ha convertido al bosque en un fósil vegetal vivo, donde las últimas hachas dejaron paso a robles albares y comunes de más de seis siglos, hayas de troncos gigantescos, abedules, acebos y tejos formando un dosel arbóreo excepcional.

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Los líquenes barbas de capuchino que cuelgan de las ramas más altas de los robles y las hayas funcionan como marcador biológico de la calidad ambiental. Solo prosperan en atmósferas absolutamente libres de contaminación. Su presencia masiva en Muniellos es una de las evidencias más elocuentes del estado del bosque. Junto a ellos, el catálogo micológico supera las 400 especies de setas y hongos, uno de los más ricos de la Cordillera Cantábrica.

Las dos rutas disponibles

El Centro de Recepción de Visitantes de Tablizas es el punto de partida de ambos itinerarios oficiales. La ruta del río, de 14 kilómetros ida y vuelta y dificultad baja, sigue el curso del propio río Muniellos hasta el interior del bosque, con terreno pedregoso pero sin desnivel significativo. Es la opción recomendada para caminantes con forma física media y para quien busque disfrutar del entorno sin exigencia técnica. Cinco horas de caminata pausada bastan para completarla con paradas para fotografía y observación.

La ruta circular, con sus 20 kilómetros, un desnivel notable y pasos asegurados con cuerdas y tramos de piedra suelta, asciende hasta el Valle de Fonculebrera, atraviesa el hayedo alto y alcanza el punto conocido como Las Tres Cruces, con vistas sobre las cumbres circundantes. Requiere de buen equipo, una forma física alta y dedicar una jornada completa. Está clausurada entre diciembre y abril por la presencia habitual de nieve, con lo que la ventana operativa coincide de forma natural con la temporada otoñal y la primavera.

Fauna y patrimonio

El catálogo faunístico del bosque es igual de excepcional que su vegetación. Oso pardo cantábrico, lobo ibérico, urogallo cantábrico, corzo, rebeco y nutria comparten el territorio con jabalíes, zorros y una comunidad de rapaces forestales. La probabilidad de ver un oso durante una visita de otoño es baja pero no nula: los ejemplares descienden a las cotas medias en busca de bayas y hayucos justo antes de la hibernación.

Los alojamientos rurales de la comarca de Cangas del Narcea completan la escapada con opciones que van desde casas tradicionales restauradas hasta el Parador de Corias, monasterio benedictino del siglo XI reconvertido en hotel de lujo a apenas dos kilómetros de la capital comarcal y a 26 kilómetros del propio Tablizas. El Hayedo del Monasterio de Hermo, cercano, ofrece una experiencia otoñal complementaria sin necesidad de permiso previo.