Maitena Berrueco 15 NOV 2026 - 18:00h.

Un vecino de Lekunberri encontró la cabeza hace unos días mientras buscaba hongos en los montes de Larraun

En 1995, la 'eskarabillera' viajó hasta la antigua Checoslovaquia, mientras que el paradero de la de 2025 sigue siendo un enigma

Compartir







BilbaoIñigo García Sastraka, un vecino de Lekunberri paseaba por los montes de Larraun buscando hongos, cuando algo llamó su atención. Sobre una alfombra de hojas había tirada una cabeza gigante.

Él no lo sabía, pero acababa de encontrar la 'Eskarabillera', el símbolo más especial de las fiestas de la localidad vizcaína de Basauri, los San Faustos y que homenajea a las mujeres del municipio que, en el pasado, recorrían las inmediaciones de la fábrica de La Basconia recolectando los restos de carbón para ayudar a sostener a sus familias.

PUEDE INTERESARTE Así es Marijaia, la señora de las fiestas en Bilbao que acabará ardiendo en la Ría

La pregunta que se plantea, es ¿Cómo ha llegado esta figura hasta allí? La respuesta es por el aire y es que la tradición marca que cada año una de las 16 cuadrillas de la comisión de fiestas del municipio, Herriko Taldeak, se encargue, entre otras cosas, de echarla a volar con ayuda de un gran globo de helio al acabar las fiestas.

Así, el pasado 23 de octubre, Txikerrak hizo lo propio sin saber dónde iría a parar su 'Eskarabillera' o si incluso, llegaría a saberse de su paradero, dado que la del año pasado aún sigue sin aparecer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Vuelve a estar entre nosotros"

Sin embargo, hace unos días recibieron la llamada de García Sastraka, que junto a la cabeza localizó la nota en la que, en varios idiomas, se detalla qué es la 'Eskarabillera' y la forma de contactar con sus propietarios. "Apenas ha pasado una semana desde que nuestra querida Eskarabillera emprendió su vuelo y, por fin, vuelve a estar entre nosotros", se felicitaban tras conocer su hallazgo en Basauri.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La noticia fue recibida con entusiasmo por los integrantes de la cuadrilla que la lanzó al aire y que ya organiza el viaje para que la cabeza regrese a casa: "¡Muchísimas gracias, García Sastraka, por acoger con tanta ilusión y cariño este símbolo tan especial que nos representa y que tanta ilusión nos hace a todos los basauritarras!".

Dispuestos a que la "aventura continúe", los casi 130 integrantes de Txikerrak realizarán este sábado 14 un recorrido similar al de su 'Eskarabillera', o al menos, con el mismo destino: Navarra. Eso sí, lo harán por tierra, para conocer en Lekunberri al artífice del hallazgo, Iñigo García Sastraka y poder "traer de vuelta a nuestra querida Eskarabillera". Los nervios están a flor de piel, y no es para menos, porque esta cuadrilla no tendrá una oportunidad similar hasta, al menos, dentro de 16 años cuando les toque de nuevo encargarse del símbolo festivo por excelencia de Basauri.

A lo largo de la historia en la que se viene desarrollando esta tradición, se cuentan anécdotas de todo tipo. Desde su viaje más largo, cuando la 'Eskarabillera' viajó hasta la antigua Checoslovaquia, hasta el más corto cuando apenas recorrió un kilómetro por el aire antes de caer al suelo o incluso, pasando por otras ocasiones, en las que su paradero ha quedado en un enigma.