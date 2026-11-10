Sara Lago Vigo, 10 NOV 2026 - 07:30h.

El 31,3% de las explotaciones gallegas monitoriza automáticamente el comportamiento y el bienestar de sus animales, por encima de la media estatal

Casi cuatro de cada diez granjas utilizan sistemas GPS o cercas virtuales, frente al 23% del conjunto de España

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La digitalización avanza en las explotaciones ganaderas de Galicia, aunque lo hace a diferentes velocidades según el tipo de actividad. El 31,3% de las granjas gallegas ya cuenta con sistemas automatizados para controlar el comportamiento y el bienestar de su ganado, una proporción ligeramente superior a la media española, situada en el 30%. La implantación de herramientas para localizar y seguir los movimientos de los animales también destaca en la comunidad: casi cuatro de cada diez explotaciones recurren a tecnologías como los collares GPS o los sistemas de cercado virtual, frente al 23% del conjunto estatal.

Los datos proceden del último diagnóstico del Observatorio para la Digitalización del Sector Agroalimentario, elaborado por el Ministerio de Agricultura y el Grupo Cajamar a partir de información correspondiente a 2025. El informe refleja cómo determinadas herramientas tecnológicas han comenzado a incorporarse a la actividad cotidiana de las granjas gallegas, especialmente aquellas que permiten obtener información sobre el estado y la localización de los animales sin depender exclusivamente de la observación directa de los profesionales.

Entre los parámetros que pueden supervisarse mediante estos dispositivos figuran la temperatura corporal, la rumia y los periodos de celo. El seguimiento de estos indicadores permite a los ganaderos disponer de registros sobre distintos aspectos del comportamiento y del bienestar.

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Los sistemas de geolocalización y las cercas virtuales permiten realizar un seguimiento de dónde se encuentran los animales y de sus movimientos. En Galicia también han surgido empresas especializadas en el desarrollo de estas soluciones, como Innogando, que trabaja en herramientas tecnológicas dirigidas al sector ganadero.

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Más tecnología para vigilar al ganado que para automatizar la producción

La ventaja gallega en el seguimiento de los animales no se reproduce, sin embargo, en otros ámbitos de la gestión de las explotaciones. Cuando el análisis se centra en la automatización de las tareas productivas y la organización del trabajo diario, los datos muestran una situación menos favorable para la comunidad. Las granjas gallegas presentan porcentajes de implantación inferiores a los del conjunto de España en varias de las herramientas analizadas.

Uno de los ejemplos más claros es la distribución automatizada de alimentos. Este tipo de tecnología está presente en el 48% de las explotaciones gallegas, una proporción que se encuentra once puntos por debajo de la media estatal. La diferencia evidencia que, aunque el sector ha incorporado dispositivos para conocer mejor el comportamiento del ganado, todavía existe margen para extender la automatización a otras labores habituales de las granjas.

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También hay distancia en el control de la producción. La medición diaria automatizada de la cantidad de leche o huevos que producen los animales no llega al 10% de las explotaciones gallegas.

Este dato contrasta con la implantación de los sistemas de monitorización del ganado. Mientras que una parte de las granjas ya utiliza dispositivos para obtener información sobre sus animales, el registro automatizado de los resultados productivos continúa teniendo una presencia reducida. Lo que da lugar a una transformación desigual: las tecnologías destinadas a observar y localizar a la cabaña han ganado terreno, pero las herramientas relacionadas con la automatización de la alimentación y la medición de la producción avanzan más lentamente.

Casi una de cada cinco explotaciones no utiliza ninguna de estas herramientas

La digitalización tampoco ha llegado todavía a todas las granjas. Según el informe, el 18,8% de las explotaciones gallegas no emplea ninguna de las tecnologías digitales de gestión ganadera incluidas en el análisis. Se trata de una proporción significativa que muestra que, pese a los avances registrados en determinados ámbitos, todavía hay profesionales que desarrollan su actividad sin recurrir a estas herramientas.

Uno de los factores que condiciona su implantación es la disponibilidad de conexión a internet. En este apartado, Galicia presenta una de las principales dificultades recogidas en el diagnóstico: solo el 8,5% de las explotaciones dispone de cobertura en toda su extensión. En España, la proporción asciende al 20,1%, más del doble que en la comunidad gallega.

De hecho, el 91,5% de los ganaderos gallegos afirma contar con conexión únicamente en una parte de sus explotaciones. Esta limitación puede dificultar el aprovechamiento de determinadas tecnologías digitales, especialmente aquellas que requieren una comunicación constante entre los dispositivos instalados y los sistemas desde los que se consulta la información.

Nos encontramos, por lo tanto, con dos realidades dentro del proceso de modernización del campo gallego. Por un lado, la comunidad destaca en la incorporación de herramientas para supervisar el comportamiento y los movimientos de los animales, con porcentajes superiores a los nacionales. Por otro, continúa por debajo de la media española en automatización de tareas productivas y conectividad.