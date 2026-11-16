Asun Chamoso 16 NOV 2026 - 05:30h.

El tratamiento antibiótico se puede reducir de tres meses a seis días sin perder eficacia

El estudio, en el que ha colaborado el Hospital del Mar de Barcelona, abre la puerta a cambiar protocolos

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BarcelonaUn estudio internacional demuestra que implantar antibiótico directamente donde hay infecciones óseas tratadas en el quirófano es igual de efectivo que el tratamiento sistémico habitual, con la ventaja de causar menos efectos secundarios en los pacientes y la reducción de los días de hospitalización a solo seis días en vez de las seis a doce semanas con antibióticos inyectados o por vía oral. Así lo muestran los resultados del estudio internacional SOLARIO, liderado por Oxford University Hospitals, y en el que ha colaborado el Hospital del Mar, el único centro español, según informa en un comunicado.

Entre un 3 y un 10% de las cirugías protésicas y de fracturas se pueden llegar a infectar. El abordaje con el tratamiento habitual consiste en extraer la parte del hueso afectada por la infección, sustituirla, y mantener ingresado al paciente durante dos semanas mientras recibe tratamiento antibiótico endovenoso para combatir a la bacteria responsable de la infección. Una vez recibe el alta, tiene que seguirlo cerca de tres meses, para garantizar que se completa la curación. Pero ahora, se puede reducir el tratamiento antibiótico, implantando durante la cirugía un sustituto del hueso que incorpora un antibiótico específico, que permite hacer llegar el fármaco de forma directa al foco de la infección.

Para comprobarlo, el equipo investigador ha analizado los resultados de cerca de 500 pacientes intervenidos entre febrero de 2019 y agosto de 2023 en los centros participantes, que fueron asignados al azar a uno de los dos tratamientos y seguidos durante un año. El resultado fue que solo el 11% de los pacientes tratados con antibiótico local no curaron la infección, ante el 14% del grupo con el tratamiento habitual, una diferencia que confirma que el abordaje local no es inferior, y que viene acompañada de un beneficio añadido. Los efectos secundarios se redujeron del 45% al 17%, reduciendo también el ingreso hospitalario.

"Es exactamente igual a escala de curación"

"Se ha demostrado que este abordaje es exactamente igual a escala de curación, con una clara disminución de efectos secundarios, además de reducir la hospitalización y la necesidad de seguimiento de los pacientes", explica Daniel Pérez Prieto, jefe del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital del Mar, investigador del Hospital del Mar Research Institute y firmante del trabajo. "Con los antibióticos localizados, donde está la infección, se logran concentraciones muy elevadas del fármaco, que no se pueden conseguir con el tratamiento convencional sin efectos muy graves", añade.

El hecho de utilizar el antibiótico local reduce la estancia del paciente en el hospital después de la cirugía de quince días a solo siete, ya que no hace falta administrarle antibiótico por vía intravenosa. Tampoco se necesita continuar el tratamiento por vía oral previo a los resultados del estudio, que se puede alargar hasta los tres meses, ni hacer un seguimiento exhaustivo para comprobar su evolución y los posibles efectos secundarios. De hecho, este abordaje ha demostrado una significativa reducción de los efectos adversos derivados del uso de los antibióticos. De tenerlos en un 45% de los casos tratados con antibióticos por vía intravenosa y por vía oral a solo en un 17% con el antibiótico local. A la vez, la duración del tratamiento fue de solo seis días, en comparación con los 42 días del abordaje habitual, y la estancia en el hospital se redujo de quince a doce días de media.

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Cambiar protocolos

Los resultados dan apoyo a la modificación de los protocolos para priorizar el uso de los antibióticos locales en estos casos. En este sentido, Pérez Prieto apunta que "nuestros datos dan apoyo a la modificación de los protocolos a la hora de intervenir a estos pacientes, dando prioridad al uso de sustitutos del hueso con antibiótico local". A la vez, pueden contribuir a una mejor gestión de los fármacos antibióticos y a la lucha contra la resistencia de las bacterias a los tratamientos.

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A la vez, el estudio tiene, además, implicaciones directas para el uso responsable de los antibióticos, uno de los ejes prioritarios de la Organización Mundial de la Salud en la lucha contra las resistencias bacterianas. Reducir la duración de los tratamientos, limitar el espectro del antibiótico utilizado y asegurar que el fármaco llega exactamente donde hace falta, en la dosis adecuada, son algunas de las medidas que la OMS identifica como claves para frenar la aparición de bacterias resistentes.

En este sentido, el abordaje con antibiótico local lo cumple. Y al reducir drásticamente la cantidad total de antibiótico sistémico administrado, también disminuye el impacto ambiental asociado a su producción, uso y eliminación. Hay que recordar que los residuos farmacéuticos y la presencia de antibióticos en aguas y suelos son, precisamente, uno de los factores que contribuyen a la aparición de resistencias fuera del ámbito hospitalario. Reducir el tratamiento sistémico de seis semanas a seis días supone, por cada 100 pacientes tratados, un ahorro de unos 6,4 kilos de antibiótico que dejan de administrarse, producirse y, finalmente, acaban en el medio ambiente.