Manuel Pimentel Almería, 16 NOV 2026 - 04:30h.

El burro Eustaquio se convierte en el primer habitante de un espacio que aspira a contribuir al desarrollo del medio rural almeriense

El proyecto pretende para dar un hogar en un entorno tranquilo y natural a animales que necesitan cuidados especiales en su vejez

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El municipio almeriense de Nacimiento cuenta desde hace unos días con un nuevo habitante. Se trata de Eustaquio, un burro que se ha convertido en el primer ocupante del futuro santuario para animales que la empresa Medical Service Care está desarrollando en el entorno rural de esta localidad de Almería.

El proyecto tiene como finalidad ofrecer un espacio tranquilo y adaptado a las necesidades de diferentes especies durante sus últimos años de vida, permitiéndoles envejecer rodeados de un entorno natural.

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Un vecino muy especial

Los responsables de la iniciativa han presentado públicamente a Eustaquio, un burro blanco que, tras haber recibido durante años el cariño y los cuidados de su anterior propietario, comienza ahora una nueva etapa de su vida inaugurando este santuario.

Ahora, el animal ya se encuentra residiendo en lo que desde la empresa consideran un entorno privilegiado, donde su calidad de vida y bienestar constituyen la prioridad absoluta.

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Refugio de acogida

Aunque el santuario se encuentra todavía en fase de desarrollo, la llegada de Eustaquio supone el primer paso de una iniciativa que aspira a crecer de forma progresiva para acoger a otros animales que requieran un lugar seguro para vivir sus últimos años con calidad de vida.

Más allá de la protección animal, el proyecto pretende también dar un impulso al desarrollo del medio rural y generar un impacto positivo en Nacimiento. Por eso, han optado por elegir este municipio almeriense para poder conectar el refugio con la naturaleza y aprovechar las posibilidades del campo. Así, ofrecen a los animales unas condiciones de vida más tranquilas, lejos del estrés del ritmo de las ciudades.

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Pero el animal no solo inaugura este lugar tan especial sino que también le da nombre. La compañía ha bautizado el proyecto bajo el nombre 'Proyecto Eustaquio', convirtiéndose así el animal en el símbolo de un proyecto que ya empieza a ser realidad.

Medical Serive Care es una empresa española con sede en Málaga, dedicada a la gestión integral de servicios médicos yr ecursos humanos sanitarios con más de 20 años de experiencia. El Proyecto Eustaquio forma parte de su programa de Responsabilidad Social Corporativa.

"Con este paso, reafirmamos también nuestro compromiso con el desarrollo del medio rural, contribuyendo a generar un impacto positivo en nuestro entorno y fortaleciendo el vínculo con nuestras raíces", han informado desde la compañía.