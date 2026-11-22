Marta Egea 22 NOV 2026 - 18:00h.

Si ningún candidato consigue los apoyos necesarios para ser investido presidente del Gobierno tras el 29N, los partidos pueden seguir negociando y presentar nuevas candidaturas

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MadridLas elecciones generales del próximo 29 de noviembre de 2026 determinarán la composición del Congreso de los Diputados y del Senado, pero sus resultados no garantizarán que España tenga un nuevo Gobierno de forma inmediata. Aunque una formación política consiga más votos y escaños que sus competidores, necesitará reunir los apoyos parlamentarios suficientes para que su candidato pueda convertirse en presidente del Ejecutivo. Una situación difícil cuando las urnas dejan un Congreso fragmentado y ningún partido dispone de mayoría absoluta.

En un escenario como este, las negociaciones entre las diferentes formaciones políticas adquieren un papel esencial, ya que los acuerdos de coalición, los apoyos externos e incluso las abstenciones pueden resultar decisivos para superar una votación de investidura. Pero, también existe la posibilidad de que los partidos no consigan llegar a un acuerdo y ninguno de los candidatos propuestos obtenga la confianza de la Cámara.

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Qué pasa si ningún partido consigue mayoría absoluta en las elecciones generales

Una de las principales dudas que surgen tras celebrarse unas elecciones generales es si el partido más votado tiene derecho a formar Gobierno automáticamente. Sin embargo, el sistema parlamentario español no funciona de esta manera, ya que la Presidencia del Ejecutivo depende de la confianza del Congreso de los Diputados y no exclusivamente del resultado electoral.

El Congreso está compuesto por 350 diputados, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en 176 escaños. Cuando una formación alcanza esa cifra, dispone de suficientes representantes para investir a su candidato si todos votan a favor, pero también puede conseguirse mediante acuerdos entre distintos partidos.

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Por lo que, no es imprescindible que una candidatura llegue por sí sola a los 176 diputados. Las formaciones pueden negociar pactos de gobierno, compromisos parlamentarios o acuerdos puntuales que permitan reunir los votos necesarios. Además, el candidato propuesto no tiene que pertenecer necesariamente al partido que haya conseguido más escaños.

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Cómo funciona la investidura y qué pasa si fracasa la primera votación

Una vez que se ha constituido el nuevo Congreso, previsto para el 23 de diciembre de 2026, el rey Felipe VI deberá mantener una ronda de consultas con los representantes designados por las formaciones políticas con representación parlamentaria.

Después de escuchar sus posiciones, el monarca propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno a través del presidente del Congreso. El aspirante deberá comparecer ante la Cámara para presentar su programa político y solicitar la confianza de los diputados. En la primera votación necesitará obtener mayoría absoluta, es decir, al menos 176 apoyos. En la segunda votación, solo necesitaría tener mayoría simple.

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¿Se pueden presentar otros candidatos si fracasa la investidura?

Cuando un candidato no consigue superar ninguna de las dos votaciones, el proceso no termina automáticamente. La Constitución permite tramitar nuevas propuestas de investidura siguiendo el mismo procedimiento. Esto quiere decir que el rey puede celebrar nuevas consultas y proponer a otro aspirante si considera que existen posibilidades de conseguir los apoyos necesarios. También puede volver a plantearse una candidatura anterior si las circunstancias políticas han cambiado.

Durante este periodo, los partidos pueden continuar negociando acuerdos que permitan desbloquear la situación. Entre las posibilidades se encuentran la formación de gobiernos de coalición, los pactos de investidura o las abstenciones estratégicas. De todos modos, el monarca no puede imponer acuerdos entre partidos ni tampoco decidir unilateralmente quién debe gobernar. Su función consiste en ejercer las competencias constitucionales que le corresponden, mientras que la decisión final depende de los diputados.

Cuándo se repetirían las elecciones si nadie consigue formar Gobierno

La posibilidad de repetir las elecciones generales está expresamente recogida en el artículo 99.5 de la Constitución española, que establece un límite temporal para resolver los bloqueos de investidura. Si pasan dos meses desde la primera votación de investidura sin que ningún candidato obtenga la confianza del Congreso, el rey deberá disolver ambas cámaras y convocar nuevas elecciones, con el refrendo del presidente del Congreso.

Una de las cuestiones más relevantes es que este plazo no comienza el día de las elecciones generales ni cuando se constituye el Parlamento, sino en la fecha en la que tiene lugar la primera votación de investidura. Aunque los comicios se celebren el 29N, todavía no es posible determinar cuándo tendría lugar una eventual repetición electoral, puesto que va a depender del calendario de las negociaciones políticas.

Cuánto tiempo tendría que pasar hasta unas nuevas elecciones generales

Cuando el plazo constitucional de dos meses termina sin que ningún candidato haya conseguido ser investido, comienza un procedimiento electoral abreviado. Las nuevas elecciones deben celebrarse 47 días después de la publicación del decreto de convocatoria, frente a los 54 días del procedimiento ordinario.

Esta reducción también va a afectar a la campaña electoral, que pasa de los quince días habituales a ocho, con el objetivo de acortar los tiempos necesarios para volver a consultar a los ciudadanos. El procedimiento no garantiza que las nuevas elecciones puedan romper este bloqueo político, ya que los resultados podrían volver a dejar un Congreso sin mayorías claras. Pero ofrece a los electores la posibilidad de modificar la composición parlamentaria y abrir una nueva oportunidad para formar Gobierno.