Asun Chamoso 26 NOV 2026 - 04:30h.

La histórica empresa familiar fue fundada en 1876 en El Pont de Suert (Lleida)

La Fábrica de las Mantas confecciona, de forma artesanal, desde tapabocas, mantas, gorros o calcetines

Compartir







LleidaEn los 150 años de vida de La Fábrica de Mantas se entrelaza la historia de cinco generaciones en torno a la lana de oveja. "Es el esfuerzo de todas las generaciones y de quienes han estado a nuestro lado en la fábrica. Es una gran satisfacción de todos. Sientes que has podido llegar, a pesar de los momentos difíciles. Al mirar la historia, todos hemos sentido amor por la fábrica. El amor que todos sentimos hace que tires adelante. Es más que una empresa. Es como nuestra casa. Forma parte de nuestra familia. Tiene un gran valor sentimental. Es un compromiso con los clientes", destaca Teresa Vies, propietaria y quinta generación.

Un proyecto familiar que se empezó a tejer en 1876 en El Pont de Suert (Lleida) de la mano de Lluís Dies Agulló. "Fue un lugar de referencia. Era un lugar donde no había ni luz ni carretera. Somos una revolución industrial. Las máquinas, de segunda mano, llegaban a Tremp y se cargaban con animales hasta El Pont de Suert. El agua del río es el que movía las máquinas. No había ninguna empresa textil más en la comarca Alta Ribargorça", explica.

Así, con la lana de las ovejas y la energía hidráulica, de sus telares salían unas piezas imprescindibles en un lugar de montaña: los tapabocas, conocidos como mantas de pastor. "Es un modelo que hay desde la fundación. Se llaman así porque son bufandas, con flecos a cada lado, que servían para ir y de un sitio para taparse tanto en verano como en invierno. Les podía tapar de los pies a la cabeza. Son blanco y negro porque es el color natural de la oveja. No llevan tinte hasta la cuarta generación, a mediados de los cincuenta", detalla Vies. Unas piezas que se han heredado de padres a hijos durante generaciones como un símbolo de la Alta Ribagorça y que, incluso, forman parte de las colecciones de los museos etnológicos como parte de la memoria.

Un lugar que se convirtió en un punto de encuentro y de un comercio con trueque. Los vecinos llegaban cargados con sacos de lana de sus rebaños y se marchaban con mantas o hilo para tejer. Unos acuerdos sellados con un apretón de manos: "El hilo era importante porque se en las casas se hacían calcetines, gorros, camisetas, jerséis o chaquetas. Les llegaba la lana de las ovejas de los pastores y se hacían trueques. Así durante cuatro generaciones".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Un trabajo artesanal conocido y reconocido, participando en ferias internacionales, como la Feria Mundial de Nueva York en 1964 y en eventos de ciudades como Toulouse, Múnich y Barcelona.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Teresa tomó el relevo en 1996 tras perder a su padre de forma repentina. "Fue muy duro. Estaba sola. Me casé y enseguida me quedé embarazada. Fueron tiempos de cambios. No dábamos abasto. Había un centenar de modelos porque se hacían desde trajes de boda hasta ropa para esquiar y nos quedamos con pocos modelos", recuerda. Ahora, con el empuje de la página web y las redes sociales, "cada día nos entran pedidos. Las mantas artesanas ahora están de moda y nos buscan".

150 años después, la empresa sigue en marcha con la misma filosofía de apostar por la artesanía de la lana: "Es transpirable, no sudas, hace de termorreguladora y da calor. En un primer momento, es áspera, pero a medida que se va tocando, se vuelve más confortable. Y cuando se experimenta, se repite. Las fibras sintéticas dan más calor los primeros segundos, pero es como meterse dentro de una bolsa de plástico gigante: durante la noche hacen sudar y acabas despertándote. La fibra natural deja transpirar y te permite dormir. Al final, las tradiciones milenarias tienen un porqué".

Y esa tradición y ese legado Teresa los quiere seguir manteniendo porque "siento amor por la fábrica. Voy a seguir adelante".