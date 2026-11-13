Asun Chamoso 13 NOV 2026 - 19:30h.

Lluc Crusellas, el mejor chocolatero del mundo en 2022, abre punto de venta en Barcelona

La histórica Fargas cumplirá 200 años de vida en el barrio Gòtic de Barcelona en 2027

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BarcelonaEl chocolatero y pastelero Lluc Crusellas ha cumplido un sueño y ha cerrado un círculo. Ha dado un paso más y acaba de abrir en Barcelona y lo hace en la chocolatería más antigua con casi 200 años de vida. La histórica Fargas sigue de la mano del proclamado mejor chocolatero del mundo en el World Chocolate Masters en 2022. Es la Fargas Lluc Crusellas en el corazón del barrio Gòtic de Barcelona. "Me hace mucha ilusión estar en Barcelona. Es devolverle a la chocolatería lo que me ha dado. En estos tres últimos años, me han pasado muchas cosas muy positivas. Es intentar que este patrimonio chocolatero de la ciudad se mantenga. Estar en Barcelona era un sueño. Es una suma: es ayudar a que no cierre otra chocolatería, llegar a Barcelona y sentir que hace ilusión a los demás", destaca.

A los 17 años, la gastronomía se cruzó en el camino de Lluc Crusellas. Empezó como ayudante de postres con el chef Nandu Jubany y quedó atrapado: "Veo que la pastelería transmite felicidad. Hacer algo que haces con tus manos que transmite ese momento de emoción es increíble. Es lo que me cautivó del mundo de la chocolatería". De ahí a trabajar en la pastelería El Carme, en Vic, ganar el premio al mejor maestro chocolatero del mundo hasta crear Eukarya, su propia marca de chocolates con puntos de venta en Vic y en Andorra.

El siguiente paso, estrenarse en Barcelona. El traspaso de este comercio histórico surgió hace unos meses. "Nos llega esta oportunidad tanto para nosotros como para una nueva etapa de Fargas. Es mantener el legado de la chocolatería en Barcelona y llegar a la ciudad de Barcelona que teníamos pendiente. Es ¿por qué nos lanzamos? Estoy muy agradecido por el traspaso. La familia Puigdollers quería que se siguiera el legado. Es intentar no perder la esencia de las chocolaterías y ¿por qué abrir una si hay una que tiene esencia? Es mantener la tradición y el oficio".

La historia de este espacio se remonta a 1827, cuando se documenta la primera referencia de un maestro chocolatero en la plaza de Cucurulla. Josep Fargas se puso al frente en 1887 y lo convertiría en un referente de los amantes del chocolate. "Servía a las familias más burguesas de la ciudad. En muchos casos, cada una tenía su receta de chocolate. Eran como trajes a medida", detalla Crusellas.

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Hace diez años, trasladaron la chocolatería a la calle del Pi, a pocos metros, por la subida del alquiler. Y lo hicieron conservando el mobiliario del siglo XIX catalogado como el cartel de la entrada, el escaparate, el mostrador o los armarios. Y también el antiguo molino de piedra del obrador para elaborar el tradicional chocolate a la piedra, una de las estrellas de Fargas: "Me han enseñado a manejarlo. Fue muy bonito el acompañamiento", subraya.

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Se mantiene la identidad con "chocolatería clásica que nosotros no hacíamos como el chocolate a la piedra, el suizo, el chocolate a la taza, las lenguas de gato, la bombonería a granel, trufas heladas, grageas, rocas de chocolate y tabletas de chocolate". A lo que suma su mirada con sus creaciones de autor como "tabletas de diferentes orígenes y porcentajes, la gama de turrones, que es lo que más vendemos todo el año, cremas untables, colecciones de bombones, galletas de chocolate o los bombones inspirados en Gaudí. Es un toque contemporáneo a una chocolatería de toda la vida. Incorporamos la modernidad. Es una nueva etapa de Fargas. Es mantener su tradición y su esencia y entra todo lo que somos nosotros".

La apertura de la chocolatería llega a las puertas de la Navidad "por una gran coincidencia y es una campaña trascendental". El chocolate a la taza con melindros y chocolate con nata para llevar serán protagonistas. Unos sabores para transportar a la infancia: "Es la sensación de que eres un niño en el barrio Gòtic, hace frío y tomas un suizo".

Ahora, ha llegado el momento de saborear el momento tras cerrar el círculo: "Después de Vic, Andorra y ahora Barcelona, toca disfrutarlo con el equipo. Veremos adónde nos lleva el futuro".