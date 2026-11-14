Asun Chamoso 14 NOV 2026 - 18:30h.

Delfín Elías Roig fundó en Tàrrega (Lleida) en 1863 Casa Delfín, un referente del sector profesional

En 2006 nace Culinarium, la empresa de menaje para cocina dirigida al consumidor

Compartir







LleidaEl tatarabuelo de Montse emprendió el negocio familiar de menaje y utensilios de cocina hace 163 años. Delfín Elías Roig se traslada en 1863 de Sant Pau de la Guàrdia a Tàrrega (Lleida), un lugar en crecimiento económico con la llegada del ferrocarril y el agua del Canal d'Urgell para convertir una tierra de secano en regadío. "Entra en el mapa por su situación estratégica. Por eso, se instala para abrir una tienda", explica Montse Robinat, CEO de Culinarium.

Y lo hace en una pequeña calle, cerca de la plaza mayor, para vender los productos que salían de su fábrica de vidrio como porrones, vasos o aceiteras, a los que suma cazuelas de barro, cántaros o pequeñas ollas. "A medida que se cambian las cocinas económicas, cambia la tipología del producto. La empresa se ha ido adaptando a los cambios de los tiempos", detalla.

Su abuela Teresa estuvo al frente del negocio y el relevo lo tomó, de forma inesperada, su hijo Francisco Robinat. "Mi padre tenía que ser farmacéutico y su hermano Delfín continuar con la empresa. El capellán, al tirarle el agua bendita, le dijo: 'Dios te haga un buen cristiano y un buen farmacéutico'. Los años pasaron y tomó las riendas de Casa Delfín. Y su hermano Delfín, las de la farmacia", recuerda.

Fue el padre de Montse quien impulsó el negocio para ir a vender a bares y restaurantes y transforma "una tienda de pueblo en una red comercial en 1950. Contrata a tres comerciales para salir el lunes en coche y pasar la semana vendiendo el producto en la ruta de montaña hacia Vielha y a la zona de Tarragona. Así crece en Cataluña". La familia pasa por "un duro golpe" con el incendio que destruye la tienda en la calle del Carme en Tàrrega en 1970 y "se quema todo el modelo de negocio, que se traslada a un gran almacén a las afueras, que facilita el crecimiento".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En 1996 se abre a pie de calle "Plat Preu para el cliente de hostelería, que no acepta este modelo de negocio. Nos damos cuenta de que vienen mujeres porque encuentran una tipología de producto que no encuentra para el hogar". Es ahí donde se forma Montse: "Me he formado en el mostrador. Aprendí visión de negocio y experiencia de cómo montar tiendas porque conozco el producto, el trato con el cliente y cómo montar campañas promocionales".

Con esa experiencia decide darle otro toque en 2006: "Las remodelo al 100%. Cambio el nombre y pongo Culinarium". Una línea empresarial que ha crecido hasta las 36 tiendas actuales con una plantilla de 185 trabajadores con la venta de instrumentos de cocción, repostería, artículos de mesa o pequeños electrodomésticos. Mientras su hermano Delfín ha expandido Casa Delfín a nivel nacional, la línea dirigida a la hostelería.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Ilusión por el proyecto"

Echando la mirada atrás, cinco generaciones después, "el secreto es la ilusión por el proyecto y trabajar con un equipo como el que tenemos. Es conocimiento del tipo de producto y ser competitivo. Cumplir tantos años con el mismo modelo de negocio pone en valor que nuestros antepasados han sabido adaptarse a las necesidades del mercado. Como familia, es ilusionante ver lo que hemos hecho hasta ahora y la siguiente generación, que son nuestros hijos, lo ha tomado con ganas. Te da ilusión y esperanza que el modelo pueda continuar porque son jóvenes, están bien preparados y pueden seguir con las dos líneas de negocio tanto de 'retail' como de hostelería. Recorrer este camino y llegar hasta aquí, me siento orgullosa de la trayectoria".

Un camino empresarial que ha recibido el Premio Nacional de Comercio de la Generalitat de Cataluña. "Se crea un modelo en el que somos especialistas y es nuestro valor principal. En las tiendas, nos basamos en el asesoramiento al cliente porque si quieres cambiar una sartén hay desde los 25 hasta los 150 euros. Estamos muy al día en las últimas tendencias como el menaje de acero inoxidable o las freidoras de aire, con cubeta de vidrio, que han venido para quedarse. Ahora nos interesa impulsar la marca propia y llegar al 70%", subraya Robinat. Un empuje y una ilusión que quieren continuar para que la centenaria empresa familiar siga cumpliendo años.