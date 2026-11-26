Asun Chamoso 26 NOV 2026 - 19:31h.

La comunidad de Walden XXI está en un antiguo hotel de Sant Feliu de Guíxols (Girona)

Los integrantes apuestan por vivir la vejez con autonomía y apoyo mutuo de forma autogestionada

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GironaAurora acaba de estrenar un hogar a los 73 años. "El primer recuerdo es de ilusión y de emoción. De acabar una etapa y empezar otra. Es entrar en un nuevo camino. Han sido ocho años de un trabajo muy difícil. Es como si este lugar me hubiera llamado toda la vida. Es muy emocionante. Es sentir que se abre un nuevo horizonte", confiesa.

Y ese espacio es Walden XXI, la primera cooperativa sénior de Cataluña. "Somos pioneros. Otros siguen nuestros pasos como Can 70 en Barcelona y Solterra en Sant Hilari Sacalm (Girona)", destaca. Un proyecto de vida con otra mirada. "Significa abrir una vía y una nueva forma de envejecer para las personas que nos hacemos mayores. Es empezar una etapa de mi vida acompañada, formando una nueva familia y decidir por nosotros cómo será nuestro día a día. No en soledad, sino en plena compañía. Es conseguir un sueño y abrir un camino para las personas que no quieren envejecer solas", explica Aurora Moreno, miembro de Walden XXI y presidenta de la cooperativa.

Un sueño cumplido con un nombre cargado de significado inspirado en 'Walden o la vida en los bosques', una obra del estadounidense Henry David Thoreau que reflexiona sobre una vida más sencilla, consciente y alejada del consumismo. Y también por el edificio Walden 7 de Ricardo Bofill en Sant Just Desvern (Barcelona), concebido como una experiencia de arquitectura y convivencia comunitaria. Un espíritu que recogen para traerlo hasta el siglo XXI.

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Ese espíritu de comunidad es el que ha dado una segunda vida al antiguo y cerrado hotel Jecsalis en el centro de Sant Feliu de Guíxols (Girona) tras ocho años de camino. Un tiempo en el que han creado vínculos, han tomado decisiones colectivas y han reflexionado sobre cómo organizarse.

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Impulsado por la cooperativa Sostre Cívic, Walden XXI dispone de 31 viviendas, de una o dos habitaciones, con sala de estar, comedor, cocina abierta y baño adaptado. Y también de espacios comunitarios destinados a la convivencia, las actividades compartidas y el espacio de cuidado mutuo como biblioteca, lavandería, espacio de enfermería o fisioterapia. Así es la nueva casa de 42 personas entre los 55 y 70 años. "El proyecto arranca en 2018 con un grupo de Girona que buscaba un lugar donde vivir cerca de la playa. Se compró el edificio y, con la financiación, se empezaron las obras. Es un modelo de cesión de uso. No somos propietarios de los pisos donde vivimos. Podemos estar toda la vida. La cuota no subirá", detalla Aurora.

Un modelo autogestionado "en el que decidimos todo nosotros. Hay comisiones, grupos de trabajo y un consejo rector. Las decisiones se toman en una asamblea presencial una vez al mes. La asamblea es soberana y todo se decide ahí".

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Vida comunitaria y compartida

A lo largo de su vida, esta periodista jubilada ha vivido en dos ocasiones en comunidad: "Considero que la vida comunitaria es más rica a nivel personal. Pensé que cuando fuera mayor volvería a probarlo. Mis hijos y mis nietos tienen claro lo que hago. Es darles la tranquilidad de que envejeceré feliz. Las alternativas como quedarme sola en un piso en Barcelona o ir a una residencia no me interesan. Busqué información hasta encontrar Walden XXI. Nuestro modelo es compartir la vida, ayudarnos, compartir actividades, comidas, salidas, excursiones o charlas. Todo lo que se pueda compartir. Nos da mucha vida. Es trabajar para ti y tus compañeros. Estamos acompañados. No te levantarás pensando que nadie te echará de menos. Es un envejecimiento y una forma de ver el futuro diferente".

Un futuro en el que "otra forma de envejecer es posible. Sabemos que somos pioneros. Nos están preguntando cómo hacerlo. Las instituciones y las entidades han de favorecer proyectos como el nuestro. Somos una alternativa".