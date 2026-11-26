Raquel Noya A Coruña, 26 NOV 2026 - 18:30h.

Santiago de Compostela y las Islas Cíes figuran entre los 14 destinos de España que el periódico británico recomienda descubrir antes de que termine 2026

Historia, gastronomía y naturaleza convencen a 'The Times', que destaca el casco histórico compostelano y las playas de arena blanca del archipiélago vigués

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Galicia ha vuelto a colarse en las recomendaciones turísticas internacionales. Esta vez, el periódico británico The Times ha incluido dos destinos de la comunidad en su selección de 14 lugares imprescindibles para descubrir España antes de que termine 2026: Santiago de Compostela y las Islas Cíes, dos propuestas que representan formas muy distintas de disfrutar de un viaje.

La publicación invita a sus lectores a explorar el país más allá de los destinos habituales, destacando su diversidad, sus atractivos culturales y la posibilidad de disfrutar de experiencias de calidad sin gastar tanto como en otros países europeos. En ese recorrido, Galicia se hace un hueco con una ciudad marcada por siglos de historia y un archipiélago donde la naturaleza y el mar son los grandes protagonistas.

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Santiago, mucho más que el final del Camino

La capital gallega es uno de los destinos que The Times pone en el radar de los viajeros británicos. El periódico invita a perderse por sus calles empedradas, descubrir sus edificios históricos y dejarse llevar por la vida que se esconde entre plazas, soportales y callejones del casco antiguo.

La Catedral y la Praza do Obradoiro concentran buena parte de la atención, con la llegada de peregrinos de todo el mundo como una de las imágenes más reconocibles de la ciudad. Pero la propuesta no se limita a recorrer sus monumentos religiosos. El medio británico también pone el foco en la riqueza arquitectónica de Santiago, con sus iglesias, conventos y monasterios repartidos por el centro histórico.

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La gastronomía es otro de los motivos que inclinan la balanza. The Times anima a explorar los bares de tapas que se esconden bajo los soportales y a acercarse al Mercado de Abastos, donde los productos locales permiten conocer de primera mano la cocina gallega. Pescados, mariscos y vinos, entre ellos el Albariño, forman parte de una experiencia que convierte el paseo por Santiago en una escapada también para el paladar.

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Un archipiélago para desconectar del mundo

La segunda recomendación gallega cambia por completo de escenario. De las calles históricas de Compostela, el ranking salta a las Islas Cíes, un enclave natural de la ría de Vigo que el diario describe como un archipiélago de ensueño y al que considera difícil encontrarle comparación.

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El viaje comienza en el puerto de Vigo, desde donde los visitantes pueden embarcar en un ferry para llegar a las islas, siempre con la correspondiente autorización y reserva para acceder al parque nacional y respetar el límite de visitantes.

Una vez allí, el plan es dejar atrás las prisas y disfrutar del entorno. Sus playas de arena clara, las aguas transparentes, los pinares y la presencia de numerosas aves marinas convierten las Cíes en un destino pensado para caminar, descansar y contemplar el paisaje lejos del ruido de las ciudades.

El artículo británico menciona los distintos espacios del archipiélago, entre ellos Monteagudo, Faro y San Martiño, y destaca la posibilidad de encontrar rincones en los que disfrutar de la naturaleza con una sensación de aislamiento difícil de conseguir en otros destinos turísticos.

La gastronomía vuelve a aparecer como parte de la experiencia. La cabecera recomienda el Restaurante Playa de Rodas, junto al arenal, para probar marisco gallego con vistas al mar, una combinación que refuerza el atractivo de las islas.

Galicia, entre los destinos que más llaman la atención de los británicos

Las recomendaciones de The Times no son un reconocimiento aislado. El medio británico lleva tiempo poniendo el foco en Galicia y en algunos de sus enclaves más singulares, tanto por sus paisajes como por su oferta hotelera y gastronómica.

Santiago ha aparecido anteriormente entre los lugares más bonitos de España que recomienda visitar. También han recibido elogios establecimientos como el Hostal dos Reis Católicos, uno de los alojamientos históricos más emblemáticos de la capital gallega, y O Lar do Mar, en Carnota.

La gastronomía gallega también ha protagonizado sus artículos. Entre sus referencias figura O'fragón, en Fisterra, del que destacó su propuesta contemporánea y sus vistas al mar, además de platos con productos locales como percebes, rape o navajas.

Valencia, Sevilla, Asturias o Tenerife, entre las otras propuestas

Galicia comparte espacio en esta selección con destinos repartidos por toda España. The Times incluye Valencia, conocida por su tradición arrocera; Sevilla, por su combinación de patrimonio, arte y clima; y Asturias, a la que considera un territorio que todavía pasa injustamente desapercibido para muchos turistas británicos.

También aparecen La Rioja, Madrid, Cádiz y Barcelona. En Cataluña, el medio recomienda Montserrat y su monasterio, integrado entre las formaciones montañosas del parque natural. La lista incorpora además el Parque Nacional del Teide, en Tenerife, Maspalomas, en Gran Canaria, y Formentera.

El País Vasco completa la selección con San Sebastián, de la que destaca su playa, su paseo marítimo y la elegancia de sus edificios de la Belle Époque.

Una selección que pone de manifiesto la variedad de paisajes, culturas y experiencias que ofrece España, y en la que Galicia vuelve a reivindicarse como destino para quienes buscan combinar historia, gastronomía y naturaleza sin necesidad de recorrer grandes distancias.