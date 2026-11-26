Las tres provincias vascas enviarán 18 diputados al Congreso el 29 de noviembre, los mismos que en 2023

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En julio de 2023, Sumar rozó el 11% de los votos en Bizkaia y en Gipuzkoa. En la primera, con un 10,91%, logró un diputado. En la segunda, con un 10,59%, se quedó fuera. En Álava el contraste fue mayor: un 12,73% no le bastó para obtener escaño, mientras el PNV consiguió uno con un 16,62%. Hay una razón para que tres provincias vecinas den resultados tan distintos: cada una reparte un número diferente de asientos.

Ocho, seis y cuatro

El Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre, disolvió las Cortes y convocó las elecciones. En él se fija el reparto: Bizkaia elige ocho diputados, Gipuzkoa seis y Araba/Álava cuatro. El País Vasco conserva así sus 18 escaños, porque solo dos circunscripciones cambian su representación respecto a 2023. Madrid pasa de 37 a 38 y Cádiz baja de 9 a 8.

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El punto de partida está en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Su artículo 162 establece que el Congreso está formado por trescientos cincuenta Diputados y que a cada provincia le corresponde un mínimo inicial de dos Diputados. Los doscientos cuarenta y ocho restantes se distribuyen entre las provincias en proporción a su población. Ese suelo de dos escaños por provincia favorece a los territorios menos poblados, y dentro de Euskadi la gran beneficiada es Álava.

Lo que vale un escaño en cada territorio

El censo electoral a 1 de enero de 2026 suma 1.810.516 electores vascos, de los que 92.526 residen en el extranjero. Bizkaia tiene 953.044, Gipuzkoa 592.760 y Álava 264.712. Si se divide cada censo entre los escaños en juego, a cada diputado alavés le corresponden unos 66.200 electores, a cada guipuzcoano unos 98.800 y a cada vizcaíno unos 119.100. Un escaño por Bizkaia representa a casi el doble de votantes que uno por Álava.

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El tamaño de la circunscripción condiciona también el porcentaje que necesita un partido para entrar. Con cuatro escaños en disputa, una formación mediana lo tiene más difícil que en una provincia que reparte ocho. Eso ayuda a entender por qué Sumar obtuvo representación en Bizkaia con menos apoyo del que no le sirvió en Álava.

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Un triple empate en 2023

Las últimas generales dejaron un mapa vasco sin ganador claro en escaños. PSE-EE, PNV y EH Bildu lograron cinco diputados cada uno. En votos, los socialistas fueron primeros con 289.826 papeletas (25,27%), seguidos del PNV con 275.782 (24,05%) y de EH Bildu con 274.676 (23,95%). El PP obtuvo dos escaños con un 11,49% y Sumar uno con un 11,07%. Vox, con un 2,61%, se quedó sin representación. La participación fue del 67,61%, algo por encima del 66,42% de 2019.

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El reparto interno varió en cada provincia:

Bizkaia: Ganó el PNV con un 26,97% y se llevó dos escaños, los mismos que PSE-EE (25,84%) y EH Bildu (20,69%). PP y Sumar obtuvieron uno cada uno.

Ganó el PNV con un 26,97% y se llevó dos escaños, los mismos que PSE-EE (25,84%) y EH Bildu (20,69%). PP y Sumar obtuvieron uno cada uno. Gipuzkoa : EH Bildu fue la fuerza más votada con un 31,26%. Los seis asientos se repartieron a partes iguales entre la coalición, los socialistas (23,28%) y el PNV (22,65%), mientras el PP (8,60%) y Sumar se quedaban fuera.

: EH Bildu fue la fuerza más votada con un 31,26%. Los seis asientos se repartieron a partes iguales entre la coalición, los socialistas (23,28%) y el PNV (22,65%), mientras el PP (8,60%) y Sumar se quedaban fuera. Álava: Los cuatro escaños fueron a parar a cuatro partidos distintos: PSE-EE (27,65%), EH Bildu (19,54%), PP (17,84%) y PNV (16,62%).

Los dos diputados populares salieron de Bizkaia y Álava, y el de Sumar, de Bizkaia.

Quién encabeza las listas

El PNV apuesta por Idoia Sagastizabal en Bizkaia, Maribel Vaquero en Gipuzkoa y Gorka Urtaran, exalcalde de Vitoria-Gasteiz, en Álava. Su presidente, Aitor Esteban, defendió la candidatura con un argumento: “Porque hay mucho en juego hoy en Madrid”.

El PSE-EE repite con Patxi López, exlehendakari y portavoz socialista en el Congreso, al frente de la lista de Bizkaia. Rafaela Romero, diputada en la última legislatura, encabeza la de Gipuzkoa. Javier Hurtado, secretario general de los socialistas alaveses y consejero de Turismo, Comercio y Consumo durante seis años, lidera la de Álava.

EH Bildu sitúa a Oskar Matute en Bizkaia, a Oihana Etxebarrieta, parlamentaria vasca desde 2016, en Gipuzkoa, y a Mikel Otero en Araba.

El PP presenta a Esther Martínez en Bizkaia, a Jon Echeverría en Gipuzkoa y a Iñaki Oyarzabal en Álava.

La oferta será amplia. Las listas provisionales registraban 15 candidaturas en Álava, 12 en Bizkaia y 11 en Gipuzkoa. Si esas cifras se mantienen, la papeleta alavesa, la que menos escaños reparte, será la que más opciones ofrezca al votante.