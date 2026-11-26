Alberto Rosa 26 NOV 2026 - 19:10h.

La Policía Científica no ha encontrado hasta el momento restos biológicos del logopeda en ninguna de las prendas

La mujer del acusado de matar al logopeda de Valencia cambia su versión de los hechos ante el juez: la declaración y las novedades del caso

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Un informe del crimen del logopeda asesinado a puñaladas a manos del padre de un niño que se encontraba en su clínica de Valencia el pasado 15 de junio desvela que se halló material pedófilo “ambiguo” en uno de los teléfonos de la víctima.

Tal y como informa ‘Las Provincias’, en el documento elaborado por la Policía Nacional tras el volcado de los dispositivos electrónicos intervenidos a la víctima, constan imágenes de alta carga sexual de niñas menores de 10 años, en algún caso incluso de edad similar a la del hijo confeso.

Además, también consta acceso a material pornográfico a través de la plataforma X (antigua Twitter). La Policía indica que se trata de chicas jóvenes de “apariencia adolescente”, sin poder determinar la edad. Si bien las imágenes más comprometedoras se corresponden a archivos de WhatsApp que la víctima recibió o envió en 2028.

Acceso a contenido pornográfico el día del crimen

Según el citado medio, la Policía ubica el acceso a la pornografía de chicas jóvenes de edad indeterminada el mismo día del crimen, y los especialistas ubican estos tres accesos a enlaces porno en una franja horaria próxima a lo sucedido, es decir, estando el logopeda en su consulta.

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‘Las Provincias’ indica además que, entre los miles de archivos analizados hay dos memes antiguos tan desagradables como la propia pornografía infantil, en el que se ven torturas a menores. Se trata de un contenido snuff en torno de burla utilizado por los pederastas de forma habitual para minimizar la sensación de culpa por sus propias desviaciones sexuales, según los expertos.

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Por otro lado, una de las pruebas analizadas en la investigación ha sido el estudio del pantalón y el pañal del menor. La Policía Científica no ha encontrado hasta el momento restos biológicos del logopeda en ninguna de las prendas. Tan solo ha aparecido ADN del progenitor del menor, un resultado que podría explicarse porque él mismo vistió a su hijo, explica el medio de comunicación valenciano.

El cambio de declaración de la madre

También ha declarado como testigo la madre del niño y mujer del supuesto asesino del logopeda en la plaza número 11 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Valencia. Según ha informado en exclusiva el citado medio, el testimonio de esta mujer resulta clave ya que se encontraba en la clínica en el momento en el que, supuestamente, el logopeda fue sorprendido por el padre del niño y presunto autor de su asesinato.

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"Aunque inicialmente manifestó ante la Policía que cuando entró en la sala de la terapia sorprendió al logopeda realizando tocamientos a su hijo mayor (ella estaba fuera con el pequeño de un año), ahora ha querido matizar sus declaraciones y aclara que no llegó a verlo 'tocando' a su hijo", indican desde el medio de comunicación anteriormente citado.

En su declaración, la mujer ha asegurado que no vio directamente al especialista realizar tocamientos a su hijo y ha afirmado que su marido salió de la clínica con las "manos ensangrentadas", detallan desde 'Las Provincias'. Durante su declaración, ha matizado sus primeras palabras ante la Policía y ha asegurado que no vio personalmente al logopeda realizar tocamientos a su hijo de tres años, aunque está convencida de que eso fue lo que ocurrió.

La mujer ha explicado que se encontraba en el baño limpiando a su hijo pequeño cuando escuchó voces y gritos. Al entrar en la sala, su pareja le entregó al niño de tres años y le pidió que se marchara con él. Después, esperó en el coche y, poco tiempo más tarde, su marido apareció con las manos ensangrentadas y le dijo: "Creo que lo he matado".

Esta versión no coincide completamente con la que ofreció el acusado a la Policía Nacional ya que, en un principio, reconoció haber atacado al logopeda con una navaja después de una discusión en la que le exigió explicaciones y le pidió acceder a las grabaciones de seguridad y a su teléfono móvil. Hay que recordar que la víctima recibió 14 puñaladas, dos de ellas mortales.

El acusado permanece ingresado en la prisión de Picassent

Cabe reseñar que la investigación continúa abierta y todavía quedan declaraciones de testigos pendientes. El caso será juzgado por un tribunal del jurado popular, que tendrá que determinar qué ocurrió realmente aquella tarde y cuáles fueron los motivos del asesinato.

El ingreso en prisión provisional de David fue acordado el 18 de junio por la magistrada encargada de la causa, después de que el investigado se entregara en la comisaría de Burjassot y quedara a disposición judicial.

El investigado permanece en el Centro Penitenciario Valencia II, conocido como la prisión de Picassent, destacan fuentes locales. El complejo se encuentra en la carretera N-340, en el término municipal de esta localidad valenciana, y es uno de los centros penitenciarios de referencia de la provincia.