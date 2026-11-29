Asun Chamoso 29 NOV 2026 - 14:00h.

Sílvia Carré sintió el miedo a volar por primera vez en su adolescencia

De la fobia a los aviones, pasó a ser piloto de acrobacias y coach profesional especializada en superar el miedo

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BarcelonaSílvia Carré conoce bien el miedo. "Lo he vivido en primera persona y me he descubierto a mí misma", confiesa. Un viaje personal de la fobia a volar a sentir que es su pasión y su vocación como piloto acrobática y coach especialista. El miedo lo sintió por primera vez en la adolescencia. Fue en un vuelo nocturno de Madrid a Barcelona. "Llovía. No quería subir al avión. Quería huir. Y esa sensación se repitió en el interior. En ese estado de alerta, se dispara la sensación de ahogo y temblores. Era no puedo respirar y quiero irme de aquí. Pensé que no quería volverlo a vivir y que no tenía la necesidad de subir a un avión en mi vida", recuerda Sílvia.

Una decisión que esquivó mientras pudo incluso rechazando ofertas de empleo: "Me ofrecieron un trabajo de exportación. Les llamé para decirles que me habían ofrecido otro. Era una excusa". Hasta que llegó un punto de inflexión. Su hermana estaba haciendo un Erasmus en Suecia y salió la oportunidad de ir a verla por su cumpleaños con su hijo. "Fue un dilema. Y se acabaron los avisos. Tenía que hacer algo y me puse las pilas", reconoce.

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Empujada por la familia, se apuntó a un curso para personas con miedo a volar en una empresa en el Aeroclub de Sabadell. "Con el instructor, establecí una amistad al hablar de miedos. Me propuso subir a un pequeño avión. Fue el primer paso de gigante. Era capaz de subir cuando no estaba previsto. Me rompió los esquemas y, sobre todo, al ver todos los mandos delante, le podía dar una explicación a lo que estaba pasando. Me fui a Suecia. Reto conseguido".

De forma inesperada, le llegó la invitación para conocer a Alex Maclean, piloto acrobático español del Red Bull Air Race World Series, como "la fórmula 1 del aire". Por curiosidad, "acepté por saber cómo a alguien se le ocurre poner un avión boca abajo y qué le mueve. Por entonces, en los vuelos comerciales ya me quedaba dormida. Fui a Toledo, donde él volaba. Y me dijo: 'Quiero salir a probar algo. ¿Quieres subir? y lo hice. Era una oportunidad. Fue el primer vuelo acrobático de mi vida. Tardé 40 minutos en salir del avión por el mareo. Sentí la adrenalina de contarlo a mis padres aeronáuticos en la pequeña escuela de pilotos. Fue un golpe de suerte y un gran agradecimiento hacia Maclean. Fue como si Messi te dijera: 'Ven que jugamos'. Fue muy especial. Fue un momento de gran crecimiento personal".

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Su interés creció porque quería tirar del hilo sobre cómo superar el miedo para contarlo. "Maclean me dijo que me tenía que hacer piloto para que no le preguntara tantas cosas. Quedó en el aire como una broma", señala. Cuando él perdió la vida en un entrenamiento, Sílvia quiso cerrar el círculo con un vuelo de homenaje en Sabadell. De ahí obtuvo la licencia privada de avión y decidió probar los vuelos acrobáticos, apuntarse a la competición y ganar un campeonato de Cataluña y dos de España. "Mi objetivo no era ser piloto. Quería transmitirlo a las personas que tienen miedo de volar. Y di el salto para formarme y acompañarlas para superarlo".

"No va de aviones. Va de ti"

Como coach profesional, Sílvia apunta: "Cuando decimos sí, pasan cosas. Me gusta transmitir que si tú no haces nada, no cambiará nada. La lección es vital y sobre el papel que tenemos en estas situaciones y lo que podemos descubrir de nosotros mismos cuando encaramos un miedo. El avión es lo de menos".

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En las sesiones, no solo se trata de superar la fobia. Es un viaje personal: "Me gusta centrarlo en conseguir la tranquilidad, más que perder el miedo. No adelantarnos a la situación. No hay una fórmula mágica. Cada miedo y cada persona es diferente. Los recursos son distintos. No va de aviones. Va de ti. La clave es cómo me veo en esa situación, cómo me preparo y qué historia me estoy explicando. Para mí, es un proceso aerovital. Hay un crecimiento porque puedes subir a un avión y otro, personal. No se habla de aviones. Se habla de la vida".

Ahora, para Sílvia volar es "mi sitio seguro y un espacio para mí. Todas las personas llevan por la vida unas alas enormes. Lo único es que, a veces, no giran la cabeza y no saben que las llevan y no recuerdan que se han de mover las alas para poder volar".