Maitena Berrueco 29 NOV 2026 - 13:33h.

María dejó Valencia por amor y se instaló en un pueblo de Álava junto a su pareja Alberto y su perra Wanda

En su taller de Agurain (Álava) crea las piezas de joyería artesanal 'MuyTú', que luego vende en ferias y mercados

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Vitoria-GasteizMaría Andrés González, de 47 años es una mujer, como se dice coloquialmente, ‘echada pa ´lante’, de esas a las que no les dan miedo los retos y prefiere arrepentirse de haberlo intentado que lamentar no haberlo hecho. Con esta premisa no es de extrañar que esta valenciana diera un cambio de 180 grados hace cuatro años y dejara su ciudad natal para venirse a vivir a un pequeño pueblo de Álava.

Atrás dejó una década trabajando tras el mostrador de una farmacia y “cansada de dispensar ibuprofenos”, comenzó a diseñar y confeccionar sus propias prendas de ganchillo y pendientes de arcilla polimérica y a venderlos en mercados y fiestas populares. El camino inverso siguió la artesana vasca Idoia Cuesta que se instaló en una aldea gallega para diseñar cestería para marcas de lujo.

En estos años recorriendo Euskadi y alrededores, de feria en feria, María ha calado el gusto de sus clientas: “En otros sitios, las mujeres son más clásicas, pero aquí sois muy de color, aunque no lo parezca, las vascas sois muy atrevidas”, señala la diseñadora que huye de los marrones y a la que le encantan las piezas coloridas y las líneas geométricas, “son mi esencia pura y dura”, añade.

En su particular proceso de transformación, María no ha estado sola. Su pareja Alberto, un alavés de Albeniz al que conoció en Valencia, le ha acompañado en todo este camino sin soltarle de la mano. Juntos se mudaron a Agurain dispuestos a ganar en calidad de vida, “yo trabajaba jornadas de 10 horas diarias y con pocos fines de semana libres, casi no nos veíamos”, recuerda.

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De farmacéutica a artesana

Fue entonces, cuando por primera vez y casi al unísono esta pareja pronunció el “¡Vamos!”, una especie de mantra que ha precedido a momentos clave de sus vidas. Junto a ellos dos, se vino su perra Wanda, "mi compañera de vida, valenciana como yo y que también cambió de vida".

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Se instalaron en la localidad alavesa y María empezó a plantearse qué hacer con su vida. Volver a la farmacia no parecía la mejor opción y la valenciana entonó su segundo ‘¡Vamos!’: “Voy a ser artesana”.

Aun recuerda, con cierto sonrojo, la primera vez que expuso sus creaciones durante una feria, “fue en el barrio vitoriano de Abetxuko y puse una mesa sin casi nada para vender, pero la experiencia fue maravillosa”. Tanto que le dio impulso para arrancar en serio con su marca 'Muytú' y en 2023, se dio de alta como autónoma. Hoy, cuenta con clientas en muchos rincones del País Vasco que la echan de menos cuando no la encuentran detrás de su colorido puesto en algún mercado o fiesta. “Aterricé aquí hace cuatro años, no sé euskera y pese a todo, he tejido una red maravillosa de clientas y amigas”, cuenta.

La soledad del taller vs. el jaleo de las ferias

Desde que llegó a Euskadi, compagina las largas y solitarias jornadas en el taller que ha dispuesto en el camarote de su casa, “nunca antes había estado tanto tiempo en casa”, apunta, en tono de humor; con las abarrotadas ferias. Ante su mesa de trabajo, concentrada en sus creaciones, el tiempo vuela: “Por la mañana hago pendientes y por las tardes tejo”.

Puntual a las 9 de la mañana, arranca su jornada laboral y rara vez termina antes de las siete de la tarde. Así, de lunes a viernes y los fines de semana toca ir a las ferias, “hago unas 80 al año”, puntualiza. La vida que ha elegido implica “muchos kilómetros", madrugones, montajes y desmontajes y, como ella misma puntualiza, entre risas, "más horas de horno que una panadería", para endurecer y fijar sus pendientes.

En su familia, nadie se sorprendió de la decisión de María, la quinta de cinco hermanos, “todos muy artistas: uno es escritor, otro cantante…”. Con esos mimbres, “yo siempre he tejido o les he hecho complementos a mis amigas para algún evento”. No imaginaba, entonces, que aquella afición se convertiría en su modo de vida, “a veces, cuando volvemos de una feria y voy mirando por la ventanilla del coche, pienso: ¡Qué fuerte, que podamos vivir de esto!, es un sueño”.