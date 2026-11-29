"La situación empeora mucho, se agrava muchísimo más", ha admitido el presidente de Murcia López Miras acerca del retraso

El Gobierno de Murcia pide al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que el buque naufragado no llegue a Cartagena

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MurciaCambio de planes en la previsión de remolque al puerto de Cartagena del buque 'Med Emre' naufragado en Ibiza. Llegaría el miércoles o jueves a la zona de Escombreras, en vez de este lunes 30 de noviembre.

Así lo ha asegurado el presidente de Murcia, Fernando López Miras, tras haber hablado por teléfono con el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo. "El riesgo es mucho mayor", ha admitido acerca de la fuga del combustible.

En declaraciones realizadas tras votar en su Lorca natal, el 'popular' ha confirmado que también este 28 de noviembre el Ejecutivo murciano presentó el recurso contra la decisión que tomó el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

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Recordamos que la Región de Murcia ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid que adopte medidas cautelarísimas para evitar que la embarcación recale en Cartagena.

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"La situación empeora mucho, estoy más preocupado"

"Está varado, averiado, boca abajo, con más de ocho millones de litros de gasóleo en mitad del Mar Mediterráneo en un accidente que se produjo a 200 kilómetros de la costa de Cartagena y quieren traernos ese problema que se produjo muy lejos", ha resumido López Miras.

"Las últimas informaciones que tengo me preocupan muchísimo más", ha reconocido antes de añadir que, con el retraso en la llegada del buque, tres días más tarde de lo programado, "la situación empeora mucho, se agrava muchísimo más".

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"Por tanto, estoy mucho más preocupado que ayer" por ese "peligro inminente" sobre el que ya habló cuando anunció que iba a acudir a la justicia tras el comunicado de que el 'Med Emre' iba a ser remolcado hasta el litoral murciano.

"Estamos ante una emergencia nacional, es el único seguro"

Precisamente desde el Ministerio de Transportes, este sábado actualizaban cómo iba esa tarea: "Avanza el remolque a 1-2 nudos hacia Escombreras (Cartagena), único puerto seguro viable, con parámetros y flotabilidad estables".

"A lo largo de la ruta no se ha detectado contaminación. Estos días continuarán las reuniones de coordinación y monitorización", aseguraban también.

Desde la Delegación del Gobierno en la comunidad murciana, su titular, Francisco Lucas, ha contestado a preguntas de los medios de comunicación al votar en Santiago y Zaraíche que "la información se conoce con total transparencia".

"Pido seriedad, rigor y sobre todo sentido de Estado. Estamos ante una emergencia nacional. Es una decisión que se ha tomado estrictamente con criterios técnicos y el puerto de Cartagena es el único que garantiza extraer la mercancía con total seguridad", ha justificado.