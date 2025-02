Jesús Calleja, "atacado" antes de ingresar en el centro de adiestramiento de Blue Origin

"Me han entrado unos nervios que he dicho 'bajo a la calle a pasear' porque como hace frío, así espabilo un poco. Ahora me estoy dando cuenta de que estoy a menos de cuatro días de irme al espacio. Estoy un poco atacado, un poco atacado", confiesa Jesús Calleja a David Jiménez mientras pasean por las calles de Van Horn.