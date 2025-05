Valve Corporation, dueña de la gran plataforma de distribución digital de videojuegos, rebaja la alarma generada en los usuarios

La filtración “no se debió a una vulneración de los sistemas de Steam”, señalan, asegurando que no es necesario cambiar las contraseñas

En las últimas horas una noticia ha puesto en alerta a la comunidad ‘gamer’: una filtración de datos de 89 millones de cuentas de Steam, la gran plataforma de distribución digital de videojuegos desarrollada por Valve Corporation, a la cual se conectan millones de usuarios cada día para disfrutar de sus juegos en la nube en el ordenador y otros dispositivos.

La propia Valve ha confirmado la filtración, pero ha asegurado dos cosas: uno, que no salió de sus sistemas y, por tanto, no sufrió un hackeo; y dos, que no es necesario cambiar la contraseña, rebajando así la alerta y la inquietud despertada en muchos usuarios nada más conocerse la noticia.

La filtración de 89 millones de cuentas de Steam

Todo ha surgido, concretamente, después de que este miércoles se supiese de la existencia de dicha filtración que expuso detalles de 89 millones de cuentas de usuario de Steam, los cuales se encontraban a la venta en la llamada ‘dark web’ por 5.000 dólares, como primero compartió en LinkedIn el usuario Underdark.ai.

Estos datos filtrados se corresponden con comunicaciones a través de mensajes con los usuarios, e incluso muestras de la autenticación de dos factores. Al respecto, el citado usuario vinculaba la brecha de seguridad a la compañía de comunicaciones en la nube Twilio, como proveedor de servicio de Valve. Sin embargo, Twilio ha negado que la filtración se extrajese de sus sistemas.

“No hay evidencia que sugiera que Twilio haya sido víctima de una vulneración de seguridad. Hemos revisado una muestra de los datos encontrados en línea y no vemos indicios de que estos datos se hayan obtenido de Twilio”, han expuesto en un comunicado del que se hace eco el medio especializado Bleeping Computer.

Valve niega una vulneración de los sistemas de Steam

Del mismo modo, Valve se ha pronunciado también en un comunicado publicado en su propia plataforma de Steam y su blog oficial, en el que la compañía ha asegurado que la filtración “no se debió a una vulneración de los sistemas de Steam”.

Rechazando una brecha de seguridad, habiendo siempre presumido de la solidez de su plataforma a este respecto, descarta así el ‘hackeo’ de sus servicios.

De hecho, en esta línea, también han subrayado que los datos filtrados son mensajes de texto antiguos que incluyen códigos de un solo uso, que tienen una validez de 15 minutos, y los números de teléfonos a los que se enviaron. Por eso, inciden en que no se ha vulnerado ninguna contraseña de usuario ni ningún otro dato personal.

"Los mensajes de texto antiguos no pueden utilizarse para comprometer la seguridad de tu cuenta de Steam, y cada vez que se utiliza un código recibido por SMS para cambiar el correo electrónico o la contraseña de tu cuenta, recibes una confirmación por correo electrónico o mediante mensajes seguros de Steam", han apostillado.

Por todo ello, desde Valve aseguran que no es necesario que los usuarios cambien sus contraseñas ni tampoco sus números de teléfono, pero si ha instado a estar atentos ante la llegada de mensajes de seguridad sospechosos, que no hayan solicitado los propios usuarios.

