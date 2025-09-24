La nueva actualización ayuda a mantener la conexión sin importar en qué parte del mundo se encuentran los usuarios

Uno de los motivos de esta nueva función es fortalecer la privacidad de los chats

Compartir







WhatsApp ha agregado una nueva función para traducir mensajes en los chats en distintos idiomas. De esta manera, las conversaciones se podrán leer en el idioma escogido de forma automática, lo que supone una mejora para la comunicación.

La red social ha recordado que cuenta con más de 3.000 millones de usuarios en más de 180 países a nivel global, por lo que, para algunos, el idioma "puede ser un obstáculo" para expresarse con soltura.

PUEDE INTERESARTE Vuelve el colegio y los grupos de padres en WhatsApp: seis claves para su buen uso

La nueva actualización facilita la comunicación

En este sentido, la nueva actualización ayuda a mantener la conexión sin importar en qué parte del mundo se encuentren los usuarios.

Con esta función, solo habrá que pulsar el mensaje que esté en otro idioma y seleccionar la opción de 'Traducir' para que el texto cambie al idioma escogido previamente por el usuario, como ha recogido la compañía de Meta en un comunicado.

Además, también se podrá activar la traducción automática para una conversación de chat en dispositivos Android, en lugar de mensajes individuales. Así, todos los mensajes que se vayan a recibir en la conversación se traducirán de forma instantánea, según se reciban.

PUEDE INTERESARTE WhatsApp incorpora una función similar al contestador: mensajes de voz tras una llamada perdida

Se debe descargar el idioma al que se va a traducir

Se ha de tener en cuenta que se deberá descargar el idioma al que se desea traducir los mensajes o desde el que se pretende que se traduzcan previamente.

WhatsApp ha destacado que esta herramienta se ha diseñado para fortalecer la privacidad de los chats, es por eso que las traducciones se realizan desde el dispositivo con el idioma descargado, donde la compañía no puede acceder al contenido.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

De esta manera, las traducciones se han comenzado a lanzar gradualmente para WhatsApp, tanto en dispositivos Android como iPhone, y estarán disponibles, por el momento, en idiomas seleccionados, aunque se ampliarán próximamente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

iPhone ya dispone de más de 19 idiomas

En el caso de Android, las traducciones se han lanzado en los idiomas inglés, español, hindi, portugués, ruso y árabe. Por su parte, los usuarios de iPhone disponen de más de 19 idiomas, entre ellos, los mencionados anteriormente.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"Esperamos que esta función ayude a romper las barreras del idioma y permita a los usuarios conectarse más profundamente con sus seres queridos y comunidades de todo el mundo", ha sentenciado WhatsApp.