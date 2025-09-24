WhatsApp incluye la traducción de mensajes automática: los chats se podrán leer en el idioma escogido
La nueva actualización ayuda a mantener la conexión sin importar en qué parte del mundo se encuentran los usuarios
Uno de los motivos de esta nueva función es fortalecer la privacidad de los chats
WhatsApp ha agregado una nueva función para traducir mensajes en los chats en distintos idiomas. De esta manera, las conversaciones se podrán leer en el idioma escogido de forma automática, lo que supone una mejora para la comunicación.
La red social ha recordado que cuenta con más de 3.000 millones de usuarios en más de 180 países a nivel global, por lo que, para algunos, el idioma "puede ser un obstáculo" para expresarse con soltura.
La nueva actualización facilita la comunicación
En este sentido, la nueva actualización ayuda a mantener la conexión sin importar en qué parte del mundo se encuentren los usuarios.
Con esta función, solo habrá que pulsar el mensaje que esté en otro idioma y seleccionar la opción de 'Traducir' para que el texto cambie al idioma escogido previamente por el usuario, como ha recogido la compañía de Meta en un comunicado.
Además, también se podrá activar la traducción automática para una conversación de chat en dispositivos Android, en lugar de mensajes individuales. Así, todos los mensajes que se vayan a recibir en la conversación se traducirán de forma instantánea, según se reciban.
Se debe descargar el idioma al que se va a traducir
Se ha de tener en cuenta que se deberá descargar el idioma al que se desea traducir los mensajes o desde el que se pretende que se traduzcan previamente.
WhatsApp ha destacado que esta herramienta se ha diseñado para fortalecer la privacidad de los chats, es por eso que las traducciones se realizan desde el dispositivo con el idioma descargado, donde la compañía no puede acceder al contenido.
De esta manera, las traducciones se han comenzado a lanzar gradualmente para WhatsApp, tanto en dispositivos Android como iPhone, y estarán disponibles, por el momento, en idiomas seleccionados, aunque se ampliarán próximamente.
iPhone ya dispone de más de 19 idiomas
En el caso de Android, las traducciones se han lanzado en los idiomas inglés, español, hindi, portugués, ruso y árabe. Por su parte, los usuarios de iPhone disponen de más de 19 idiomas, entre ellos, los mencionados anteriormente.
"Esperamos que esta función ayude a romper las barreras del idioma y permita a los usuarios conectarse más profundamente con sus seres queridos y comunidades de todo el mundo", ha sentenciado WhatsApp.