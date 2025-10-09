David Soriano 09 OCT 2025 - 19:20h.

Un estudio realizado en parejas de más de 50 países considera que "conocer parejas en línea está relacionado con una menor satisfacción en la relación y el amor".

Lo que esconde el algoritmo de las apps para ligar: "No les interesa que las mejores opciones aparezcan al principio"

Compartir







En plena era de Internet y del auge (o dependencia) de los teléfonos móviles inteligentes, han aparecido nuevas formas de encontrar el amor. Son muchas las aplicaciones de citas como Tinder o Bumble (por citar solamente un par) o las redes sociales que tienen la misión de conectar a personas y, en algunos casos, eso puede derivar en una relación romántica incluso a largo plazo. Sin embargo, ¿tiene esta nueva forma de ligar alguna clara desventaja con respecto a la forma tradicional de conocerse? La ciencia tiene su respuesta clara.

Parejas que se conocen por Internet vs encuentros tradicionales

Para saber si hay más posibilidades de éxito entre parejas que se conocen por Internet o aquellas que lo han hecho por otras vías, podemos tomar como referencia un reciente estudio publicado en la revista Telematics and Informatics y que ha recogido datos de 50 países (entre los que se encuentra España) para hacer una muestra más global. Este recogió datos de la prevalencia de las reuniones de pareja en línea, la correlación demográfica de esta tendencia y su asociación con la satisfacción de la relación y el amor experimentado”.

Tal y como bien recogen sus responsables, la llegada de las aplicaciones de citas lo ha cambiado todo a nivel amoroso y afectivo. “Históricamente, la selección de pareja estaba limitada en gran medida por el entorno social inmediato, que generalmente consistía en individuos en estrecha proximidad geográfica. El advenimiento de Internet ha cambiado este panorama de apareamiento. Las tecnologías digitales ahora permiten a las personas conectarse, comunicarse y construir relaciones románticas con personas que de otra manera nunca habrían encontrado, ampliando significativamente el grupo de citas. Las plataformas de citas en línea y las aplicaciones móviles se han convertido en herramientas importantes en la búsqueda contemporánea de parejas románticas, transformando no solo cómo comienzan las relaciones, sino potencialmente cómo funcionan y perduran en el tiempo”.

Es este último concepto sobre cómo perduran en el tiempo o si son más pasajeras por la forma que han tenido de conocerse el que se extrae de los resultados del estudio, que ya spoileaba en cierta medida el resultado teniendo en cuenta que lleva por título ‘Conocer parejas en línea está relacionado con una menor satisfacción en la relación y el amor’. El resultado es claro: “la satisfacción de la relación y la intensidad del amor se mantuvieron más altas entre los que se conocieron fuera de línea en comparación con los que se conocieron en línea”.

PUEDE INTERESARTE Fuera vergüenza: primeros pasos que debes seguir en una web de citas si eres nuevo

De hecho, de entre todos los países participantes, solamente Sri Lanka es un país en el que hay una mayor satisfacción a nivel de pareja en aquello que se conocieron online, siendo España el segundo de todos con más satisfacción para los que se conocieron fuera de las redes, solamente superado por Ecuador. Para establecer esta escala de puntuación del amor en la relación de pareja que ha surgido en línea o de manera más tradicional se estableció una escala en la que se tuvieron en cuenta variables como satisfacción de la relación e intensidad del amor (medida por intimidad, pasión y compromiso).

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

¿Por qué el amor por Internet es más pasajero?

El estudio, más allá de elegir a su propio ganador entre las dos formas de ligar, también explica un poco los motivos por los que, a pesar de ser creciente conocerse por Internet (pronostican que la prevalencia de conocer a la pareja en línea seguirá aumentando a nivel mundial), estas relaciones podrían carecer del mismo grado de satisfacción que otras. El motivo principal es un nivel más bajo de homogamia. Según se explica en este estudio científico, “las personas que conocen a sus parejas en línea tienden a ser menos similares en términos de educación, etnia y antecedentes religiosos que las que se conocen fuera de Internet”. Los polos opuestos, en este caso, no se atraen tanto como deberían.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Otro motivo de peso para que calen menos este tipo de relaciones modernas tiene que ver con una sobreabundancia de opciones entre las que elegir. Teniendo en cuenta que en cierta medida estas aplicaciones para ligar actúan como una especie de catálogo en la que se pueden realizar descartes sin ni siquiera haber cruzado una palabra, cuando más tarde echan a rodar, esta forma de haberse conocido “dificulta que las personas se comprometan con confianza con una pareja”. A grandes rasgos, es como si se aplicara ese dicho de ‘busca, compara… y si encuentras algo mejor, quédatelo’. “Las personas que han navegado con éxito por las plataformas digitales de citas pueden ser conscientes de la gran cantidad de alternativas potenciales, lo que las hace más propensas a la comparación y al arrepentimiento”.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Igualmente, según los autores, “las interacciones en línea pueden implicar engaño. La tergiversación en los perfiles de citas en línea es común, ya que el 53 % de los usuarios admiten haber mentido, con mayor frecuencia sobre la edad, la altura/peso y el trabajo/ingresos”. Empezar una relación basada en mentiras de mayor o menor gravedad puede acabar mermando la confianza de esa pareja recién formada y que no perdure a largo plazo.