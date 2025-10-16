Elena Moral 16 OCT 2025 - 16:06h.

La Tierra está continuamente expuesta al "bombardeo" de objetos de origen cósmico, compuestos principalmente por roca o metal.

La basura espacial, en aumento: los expertos se preocupan por las miles de toneladas de chatarra sobre nuestras cabezas

La Red Sísmica Canaria ha registrado en la madrugada de este jueves, poco antes de las 03.00 horas, una clara señal sísmica asociada a un 'bólido' que fue visible en varias islas del archipiélago, señalan desde el Instituto Volcanólogico de Canarias (Involcan).

En un mensaje publicado en redes sociales señala que es habitual que los 'bólidos' se fragmenten al ingresar en la atmósfera.

Paso por el cielo de Tenerife

De hecho, apunta que la señal sísmica capturada por la Red Sísmica Canaria se compone de decenas de ondas de choque distintas, cada una relacionada con un fragmento, registradas a lo largo de varios minutos.

Incluso, múltiples vídeos publicados en redes sociales confirman este proceso, mostrando claramente la fragmentación y la dispersión de los fragmentos del 'bólido'.

Teniendo en cuenta el tiempo de llegada de las ondas acústicas, la localización más probable de este 'bólido' se sitúa justo por encima de la isla de Tenerife, aunque la red lo registra en casi todas las islas del archipiélago.

Involcan afirma que los 'bólidos' normalmente no representan peligro alguno aunque sin embargo, de forma excepcional, sus ondas de choque pueden ser lo suficientemente fuertes como para reventar ventanas y causar daños, tal y como ocurrió en Rusia en 2013.

El organismo detalla que la Tierra está continuamente expuesta al "bombardeo" de objetos de origen cósmico, compuestos principalmente por roca o metal.

Generalmente, estos objetos tienen un tamaño minúsculo, comparable al de un grano de arena y al ingresar en la atmósfera a velocidades de decenas de kilómetros por segundo, se vaporizan, generando el fenómeno conocido como "estrellas fugaces".

Ocasionalmente, objetos de mayor tamaño, de origen natural o artificial, atraviesan la atmósfera, y en estos casos, la energía liberada es considerablemente superior.

Además de la intensa luminosidad, el evento puede generar una onda de choque lo suficientemente fuerte como para ser percibida por personas y provocar un movimiento del suelo similar a un temblor --a este fenómeno se le conoce como bólido--.