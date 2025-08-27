Antoni Mateu 27 AGO 2025 - 11:42h.

Un hombre en Costa Rica ha pescado un ejemplar muy raro de tiburón nodriza, especie que habitualmente vive en fondos marinos

Se ha hallado un tiburón de colores en Costa Rica. Y aunque se trate de un ejemplar realmente extraño, no se trata del descubrimiento de una nueva especie. El cartilaginoso, sin embargo, destaca por presentar una característica que hasta ahora no se había documentado: es de color naranja y blanco, en lugar de ser gris/azulado, tonalidades habituales en este tipo de animales.

El ejemplar que fue pescado en Costa Rica en 2024 --y que ahora la ciencia parece haber descubierto lo que hay detrás de esta condición física, nunca antes documentada--, se trata de un tiburón nodriza. Estos habitan en altas profundidades y, cuando sucedió el hallazgo, se reportó que el pescador lo encontró a 37 metros de profundidad.

Una especie típica de Centroamérica

El tiburón nodriza es habitual de los climas tropicales, por lo que el encontrarse con esta especie en Costa Rica no es un suceso extraño. Tampoco las condiciones del agua --que en el momento de la pesca era de 31 grados-- es un elemento que se salga por la tangente a la hora de que estos animales sobrevivan.

Los hechos ocurrieron el 10 de agosto del 2024, sin embargo, no ha sido hasta poco después de un año que se ha descubierto el por qué este ejemplar de dos metros era de color naranja y blanco.

Se trata de una mutación genética

Ni es el calentamiento global, ni es el contacto con sustancias tóxicas que hayan hecho que este tiburón haya cambiado de color. Después de poco más de un año investigando este fenómeno, se ha descubierto que este ejemplar --único hasta ahora-- padece de una condición genética llamada "xantismo".

¿En qué consiste este fenómeno? Se trata de una alteración del color habitual que presenta una especie en su aspecto exterior. Ya sean las escamas, el pelaje, la piel o las plumas, el xantismo otorga una pigmentación que va a caballo entre el amarillo --cuando se manifiesta en poca intensidad-- y el naranja --en el caso de que el color sea intenso--.

¿Por qué se considera un hallazgo extraordinario?

Aunque el xantismo es una alteración presente en la naturaleza, esta está más presente en otros grupos de especies, como es el caso de las aves o de los reptiles. En el caso del mundo marino, se trata de una condición mucho más extraña de ver.

A este primer escenario se le ha de sumar el hecho del propio tiburón que fue pescado en 2024: hasta ahora no se había conseguido dar con un ejemplar de estas características. Sin embargo, además de dar con la clave de por qué este ejemplar es naranja, la ciencia ha dado con otra clave importante, y que también sirve para comprender la supervivencia y adaptación de este tipo de escualos.

Debería ser un 'blanco fácil' para depredadores, pero sigue vivo

Las investigaciones también han hallado un hecho clave: en las condiciones en las que suelen vivir estos animales, tener un color tan llamativo en un entorno oscuro, llama muchísimo la atención de los posibles depredadores que haya a su alrededor.

A raíz de esta premisa, se determinó que el ejemplar pescado --y vuelto a poner en libertad después de hacerle las fotos-- es un adulto de dos metros. ¿La conclusión? Que esta condición cromática, a pesar de que puede ser un reclamo para depredadores, no afecta a la supervivencia. Adicionalmente también se apunta al hecho de que, al vivir en entornos con poca luz, el factor del color es un elemento que ayuda a pasar desapercibido, no ser visto y, por tanto, no ser atacado.