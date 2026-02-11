El dueño de X, Elon Musk, ha instado a la "abolición" de la Unión Europea tras la multa de Bruselas a X por engañar a los usuarios con su marca de verificación

Pedro Sánchez responde a Elon Musk sobre la regularización de inmigrantes: "Marte puede esperar, la humanidad no"

Los españoles quieren más control sobre la red social X por parte de las autoridades europeas. Una encuesta publicada este miércoles revela que un 78 % de españoles respalda que la Unión Europea (UE) tome medidas adicionales contra la plataforma, propiedad de Elon Musk si no respeta la legislación de privacidad y transparencia señaladas por Bruselas, el pasado mes de diciembre.

España es el país que tiene un mayor porcentaje, de los cinco países de la UE analizados por la encuesta realizada por la empresa británica YouGov publicada este miércoles, -seguido de Francia (76 %), Italia, Alemania (ambos un 69 %) y Polonia (60 %)- entre los que defienden que la UE tome más medidas.

La mitad de los españoles que respondieron a la encuesta apoyan mayores medidas, defendieron por prohibir X en toda la UE si la plataforma se niega a rectificar las infracciones, mientras que un 27 % sugiere mayores sanciones económicas.

Además, el 64 % de las personas encuestadas por YouGov en España apoyan que la UE priorice la seguridad en línea y la privacidad digital de los europeos, incluso si esto implica perjudicar la relación con los Estados Unidos. La media de los países analizados, en este caso, se sitúa en un 66 %.

Los españoles priorizan la seguridad digital

Los resultados de la encuesta llegan después de que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunciara el 3 de febrero que España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años, lo que provocó duras críticas por parte de los magnates tecnológicos de redes como X o Telegram, que lo acusaron de atentar contra la libertad.

El sondeo de YouGov también precisa la tendencia ideológica de los encuestados. A la cabeza entre los que apoyan tomar medidas contra X, los votantes de Sumar (93 %), seguido de los del PSOE (87 %), el PP (75 %) y Vox, con un 53 %.

La encuesta, encargada por la coalición internacional People vs. Big Tech, compuesta por casi 150 organizaciones de la sociedad civil, se realizó entre el 14 y el 22 de enero de 2026 entre más de 1.000 participantes en cada uno de los cinco países objeto de estudio.

La Comisión Europea anunció el 5 de diciembre una multa de 120 millones de euros a X por incumplir sus obligaciones de transparencia y dispone de 90 días para desplegar cambios en la plataforma que atiendan a sus demandas.

El Ejecutivo comunitario también abrió a finales de enero una investigación contra la red social X, por sospechar que esta podría haber violado la Ley de Servicios Digitales (DSA) al activar la herramienta de IA Grok sin evaluar ni mitigar adecuadamente los riesgos relacionados con la difusión de imágenes sexualmente explícitas y de material de abuso sexual infantil, todos ellos contenidos ilegales en la UE.

Esta herramienta, precisamente, está en la diana en varios países de la UE por contenidos inapropiados para menores y comentarios con tintes xenófobos, racistas y antisemitas. La última polémica fue por las facilidades que ofrecía para desnudar a personas con libre acceso a todos los usuarios.