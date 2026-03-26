Zoe Armenteros 26 MAR 2026 - 11:51h.

Un jurado de California reconoce que las compañías actuaron con malicia, opresión y fraude al dañar a los menores en sus redes

Un jurado de EEUU condena a Meta a pagar 375 millones de dólares por facilitar la explotación sexual infantil en sus redes

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Meta y YouTube deberán pagar seis millones de dólares de indemnización a Kaley G.M, una mujer de 20 años, que llevaba 'enganchada' a las redes llegando a pasar hasta 16 horas conectada. "Dejé de hablar con mi familia", ha contado la joven ante un jurado de California que ha determinado que las plataformas diseñan sus contenidos y algoritmos para provocar adicción a los usuarios jóvenes sin preocuparse por su salud mental.

Kaley G.M, declaró durante el juicio, que se volvió adicta a las redes sociales cuando era niña, y que esta adicción fue derivando a los problemas de salud mental que sigue padeciendo. La mujer aseguró que empezó a usar YouTube a los 6 años e Instagram a los 11.

Kaley ha declarado que pasaba horas en Instagram hasta quedarse dormida. Se despertaba en mitad de la noche para revisar sus notificaciones. Abría la aplicación en cuanto se despertaba y un día llegó a pasar 16 horas en Instagram. "Dejé de comunicarme con mi familia porque pasaba todo el tiempo en las redes sociales", declaró la mujer ante el tribunal de Los Ángeles, California.

Su testimonio y el de otros testigos que declararon consecuencias y secuelas similares han convencido al jurado de California, que tras más de 40 horas de deliberación, reconocieron la responsabilidad de Meta y YouTube. Estas tendrán que pagar una indemnización de seis millones de dólares a la joven.

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La decisión, que se ha hecho pública este miércoles, sienta un precedente que podría desencadenar miles de demandas similares en las multinacionales que controlan las redes sociales están en el centro de la sospecha de causar adicción y daños deliberados a sus usuarios. TikTok y Snapchat, también demandadas, prefirieron evitar el escándalo y llegaron a un acuerdo extrajudicial con Kaley G.M.

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Meta tendrá que pagar la mayor parte de la indemnización por dañar la salud mental de los menores

El jurado dictaminó que Meta y YouTube debían pagar a la demandante tres millones de dólares en concepto de daños compensatorios y otros tres millones en concepto de daños punitivos, correspondiéndole a Meta el 70% de dicha cantidad.

El tribunal, además recomendó el pago de tres millones de dólares adicionales por daños punitivos tras decidir que las compañías actuaron con malicia, opresión o fraude al dañar a los niños con sus plataformas. El juez tiene la última palabra sobre el coste de la indemnización que se concede.

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Los abogados de Kaley cambiaron el enfoque legal y en vez de centrarse en el contenido de las redes sociales, pusieron el foco en cómo se diseñaron los servicios de redes sociales. De esta manera, el jurado concluyó que las aplicaciones de Meta, incluyendo Instagram, y YouTube de Google, han sido creadas deliberadamente para ser adictivas, y que los ejecutivos de las empresas lo sabían y no protegieron a sus usuarios más jóvenes.