Meta y YouTube, condenados por ser adictivos: La incógnita es si seguirán los pasos del tabaco

Pelayo Ortiz Manu Reyes 26 MAR 2026 - 19:28h.

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Estamos ante un antes y un después de las redes sociales. La multa de más de 320 millones de euros a Meta es sola la punta del iceberg porque éste ha sido el primero de los más de 1.000 juicios que tiene pendientes.

Lo más importante es que la justicia ya les responsabiliza de la adicción de los menores, de los problemas de salud mental que provoca y de no proteger su seguridad. Es un caso muy parecido a lo que se vivió con el tabaco hace años y que cambió la legislación de, prácticamente, todos los países del mundo. Se descubrió también que se habían ocultado sus efectos sobre la salud. La cuestión es ¿qué van a hacer, ahora, las tecnológicas como META? En principio, recurrir, pero la realidad es que esta sentencia en un golpe importante.

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En Europa, varios países, entre ellos Francia y España, están impulsando normas para prohibir el acceso de menores de 16 años a las redes sociales;

Como señala Cristian Hinajero, terapeuta de conductas adictivas del Centro Vidanova, considera que pasa como con otras sustancias que pueden dominar tu vida. "Necesitas una dosis ´mas. Estçan hechas para crear adictos para tener esa estimulación".

Informativos Telecinco comprueba cómo la media de uso en una clase es de cinco horas. Y sí, se sienten atrapados, intentan quitarse de una clara dependencia que sabe que les atrapa y "no nos hace bien".

Plan International ha reclamado un acuerdo de país que permita aprobar "cuanto antes" la ley para proteger a la infancia en el entorno digital en España. La entidad ha advertido de que, "ya sea por la ausencia de consenso político o por falta de voluntad, siguen bloqueadas iniciativas clave". Por ello, ha instado a todos los grupos parlamentarios a alcanzar un acuerdo que permita aprobar la ley de protección de la infancia en el entorno digital, incorporando de forma explícita obligaciones legales a las plataformas para garantizar los derechos de los menores.

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"España no puede seguir llegando tarde a la protección de la infancia en el entorno digital. Los riesgos son ya estructurales, estamos ante un cambio estructural en cómo crecen, se relacionan y se desarrollan los niños y niñas, y requieren una respuesta a la misma escala. La regulación no puede seguir siendo reactiva. Necesitamos un marco que proteja derechos en el entorno digital con la misma firmeza que en el mundo físico", ha asegurado la directora general de Plan International en España, Virginia Saiz.

La petición se produce en un contexto internacional marcado por recientes decisiones judiciales en Estados Unidos, donde varios jurados han considerado responsables a grandes tecnológicas como Meta y YouTube por el diseño de sus plataformas, por "generar adicción" entre los menores.

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Según la organización, estos fallos han determinado que no se ha garantizado la seguridad, al permitir que las plataformas sean utilizadas para facilitar el contacto de "depredadores sexuales" con niños y adolescentes. Estas decisiones suponen "uno de los mayores reveses judiciales para las compañías tecnológicas y marcan un precedente en la exigencia de responsabilidades a las plataformas". Para Plan International, este caso evidencia "la necesidad de reforzar los marcos regulatorios en España y en Europa", estableciendo obligaciones claras para las plataformas digitales en la protección de la infancia.

La organización también ha instado al Gobierno a convocar "de forma urgente" a los organismos competentes para evaluar si los trastornos y las adicciones sin sustancia derivados del impacto de la tecnología deben ser considerados "un problema de salud pública".

En esta línea, ha recordado que el informe del Comité de Expertos para la creación de entornos digitales seguros, presentado en septiembre de 2024, incluía 107 medidas, entre ellas la recomendación de definir estos trastornos como un desafío sanitario.

Entre las obligaciones que la organización ha propuesto para las plataformas destacan "sistemas efectivos de verificación de edad", "diseño seguro por defecto", "mayor transparencia en los algoritmos" y mecanismos "eficaces" para detectar y eliminar contenidos nocivos o ilícitos. Asimismo, ha subrayado la importancia de impulsar "una educación digital integral" desde edades tempranas, que incluya alfabetización tecnológica, privacidad, ciberseguridad, pensamiento crítico y ética digital, en coordinación con la educación emocional y afectivo-sexual.

Finalmente, también ha pedido reforzar la coordinación entre los sistemas educativo y sanitario mediante protocolos que permitan "prevenir, detectar y abordar usos problemáticos de la tecnología", además de garantizar la participación activa de niños y adolescentes en el diseño de las políticas públicas como "sujetos de derechos digitales"