Ingenios como los cohetes reutilizables o los módulos de aterrizaje de SpaceX o Blue Origin, son esenciales para el asalto definitivo a la Luna

La misión Artemis II recoge una nueva imagen histórica de la Luna: se ve por primera vez la Cuenca Oriental al completo

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El despegue de Artemis II que ha situado al hombre en la Luna después de más de 50 años, simboliza un hito dentro de la carrera espacial de los Estados Unidos que, con este lanzamiento, intensifica la rivalidad con países como China. El objetivo ambicioso de esta misión lunar, además de ver la cara oculta del satélite, es el de visionar el terreno de la Luna con la idea de crear en ella una base permanente.

Con el lanzamiento esta semana de la nave Orion, la humanidad inaugura una nueva era de la conquista espacial, pudiendo pasar de las estaciones orbitales, hasta la colonización de la Luna.

Asalto definitivo a la Luna

Durante este proceso de avances en el conocimiento y colonización de la superficie lunar, el director de esa primera base lunar de la NASA , Carlos García-Galán, ha declarado que "a partir del 2032 ya empezaremos a tener módulos habitables, pero el proceso de construcción empieza ahora mismo".

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Esta vez la colaboración público-privada es fundamental. Ingenios como los cohetes reutilizables o los módulos de aterrizaje de SpaceX o Blue Origin son esenciales para el asalto definitivo a la Luna. García-Galán afirma que, gracias a estos avances "estaremos haciendo cosas como coger materiales de la luna y construyendo edificaciones o quizás convirtiendo eso en agua y combustible".

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Un segundo gran paso para la humanidad

Frente al proyecto Artemis que lidera Estados Unidos junto a otros 60 países incluidos España e India, está China. El gigante asiático con la ayuda de Rusia y otra docena de estados, también tiene puesta su mirada en la conquista de la Luna. Hace dos años lograron extraer muestras por primera vez de su cara oculta con una sonda no tripulada. Cuentan con que su primer taikonauta pise la superficie lunar antes de 2030 y a partir de ahí construir su propia base.

El astronauta estadounidense Tim Peak, comenta que "no olvidemos que la Luna está repleta de todos los minerales y metales de tierras raras que se encuentran en la Tierra". La superficie de la luna es similar a la de África pero solo algunas regiones cuentan con recursos, como sus polos.

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Llegar primero a estos recursos será clave para las grandes potencias al igual que para el devenir de la conquista del espacio. "Será un paso previo a Marte y dentro de 100 o 200 años incluso más allá de Marte", afirma Peak, siendo este un un segundo gran paso para la humanidad.