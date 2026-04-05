El fallo se produce días después de que ya se notificaran dificultades previas con el mismo dispositivo

La misión Artemis II recoge una nueva imagen histórica de la Luna: se ve por primera vez la Cuenca Oriental al completo

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La nave Orion, en la que viajan los cuatro astronautas estadounidenses de la misión Artemis II alrededor de la Luna, ha registrado una nueva incidencia en su único sistema sanitario tras detectarse un problema de congelación, según ha informado este sábado el director de vuelo de la misión, Judd Frieling, en rueda de prensa.

El fallo se produce días después de que ya se notificaran dificultades previas con el mismo dispositivo. En esta primera ocasión, los tripulantes, en coordinación con el centro de control en Houston, lograron solventar la avería, según informaron fuentes de la NASA.

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Problemas por la obstrucción con hielo

Frieling ha explicado --en respuesta a preguntas de los periodistas-- que el contratiempo actual está relacionado con la formación de hielo en el sistema. "Intentamos expulsar el aire del tanque para aguas residuales conectado al retrete. Tuvimos problemas por la obstrucción con hielo, según parece", ha detallado.

Si bien "técnicamente ahora mismo (el inodoro) sí funcionaría tanto para el número uno como para el número dos", el director de vuelo de la misión ha revelado que el objetivo es "mantener los tanques a la mitad" hasta que identifiquen "qué está pasando con la línea de ventilación".

Mientras ello sucede, ha agregado, los astronautas a bordo de Orión cuentan con dispositivos plegables de contingencia para orina, dos por cabeza, que "pueden ventearse al exterior (...) o podrían recolectarse en bolsas de agua de contingencia".

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La misión Artemis II ha superado ya la mitad del trayecto

La misión Artemis II ha superado ya la mitad del trayecto hacia la Luna y continúa en una trayectoria precisa hacia el sobrevuelo previsto para el próximo lunes, después de que los controladores de vuelo en el centro de control de la misión en el Johnson Space Center de Houston decidieran cancelar la primera maniobra de corrección de trayectoria de salida al considerar que la nave va por la ruta adecuada.

La nave despegó el pasado jueves desde Cabo Cañaveral, en el sur de Estados Unidos, con cuatro astronautas a bordo y el objetivo de realizar una órbita alrededor del satélite terrestre.

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Tras la maniobra de inyección translunar del 2 de abril, los astronautas estadounidense Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense Jeremy Hansen se han convertido en las primeras personas en abandonar la órbita terrestre desde el programa Apolo en 1972 y las que más lejos han viajado nunca desde la Tierra.