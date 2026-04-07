Alberto Rosa 07 ABR 2026 - 17:33h.

La tripulación de Artemis II ha tomado una foto en la que se puede observar la Tierra ocultándose desde el horizonte lunar

Seis horas de récords del Artemis II: en su recorrido cabrían todos los planetas del Sistema Solar

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La NASA continúa compartiendo imágenes captadas por la tripulación de Artemis II en su viaje a la cara oculta de la Luna. Las cámaras de la nave Orión no han parado de documentar gráficamente la Tierra y la Luna desde que emprendieron su viaje. Entre las últimas fotos, se encuentra la primera imagen de la Tierra vista desde la cara oculta de la Luna.

Se trata de una instantánea tomada desde el punto más lejano jamás alcanzado desde el planeta Tierra. "La humanidad, desde el otro lado", ha compartido la Casa Blanca en sus redes sociales, junto a la imagen tomada por los astronautas de Artemis II.

En la foto, se puede observar la Tierra ocultándose desde el horizonte lunar. Una impactante imagen que la NASA no ha tardado en utilizar para los fondos de sus redes sociales como X, antes Twitter.

El organismo ha compartido otra imagen impresionante de un eclipse solar que jamás se había fotografiado. "Totalidad, más allá de la Tierra. Desde la órbita lunar, la Luna eclipsa al Sol, revelando una vista que pocos en la historia de la humanidad han presenciado", escribe la Casa Blanca.

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Los cuatro astronautas ya viajan de regreso a la Tierra

El hito espacial ya está conseguido. Los astronautas del Artemis II ya están de regreso a la Tierra después de haber recorrido la mayor distancia de la historia. Más de 406.000 kilómetros. En ese recorrido cabrían todos los planetas del Sistema Solar. Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen, se han convertido en los seres humanos que más lejos han estado de la Tierra.

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Los cuatro astronautas viajan a bordo de la nave espacial Orion, su hogar durante su viaje de aproximadamente 1,1 millones de kilómetros y diez días. Viven y trabajan en el módulo de tripulación de la nave, mientras que su módulo de servicio proporciona los productos esenciales que los astronautas necesitan para mantenerse con vida, incluyendo agua potable, nitrógeno y oxígeno para respirar.