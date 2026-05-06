David Camacho, de 10 años, dice que no se identifica con la descripción de "niño genio"

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David Camacho no se identifica con la descripción de “niño genio”. Y eso a pesar de que su coeficiente intelectual de 162 está muy por encima de los 130 que la Organización Mundial de la Salud (OMS) fija como el mínimo para considerar a una persona con altas capacidades o sobredotación intelectual.

Dice que a él no le gusta que le comparen con Albert Einstein ni con Stephen Hawking, ya que considera que todavía le falta mucho para llegar al nivel de estos científicos que contribuyeron con sus trabajos al avance científico.

En una entrevista con ‘BBC Mundo’, Camacho lo reconoce. “Los genios ya están en la tumba y, si son genios, es porque hicieron cosas geniales”, dice. "Yo tengo 10 años y apenas estoy empezando. Quizá sea un genio cuando tenga 70 años, pero cuando ya haya hecho cosas geniales en la vida, ¿no?", insiste.

Sin embargo, sí que hay un genio con el que este niño de 10 años se siente inspirado. Tanto que incluso ha adoptado su apellido para redes sociales: ‘David da Vinci’. "Mi maestra en el kínder me platicaba mucho sobre Leonardo da Vinci y de cómo él era polímata: alguien que combina las ciencias, tecnologías, ingenierías, matemáticas, artes, humanidades… de todo un poco", recuerda.

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"Me quedé impresionado con su historia y entonces dije: 'Yo quiero ser como él', para hacer grandes cosas". El medio citado ha asegurado que el menor ya ha participado en numerosas conferencias y fue seleccionado para ir a la sede de la NASA en Houston con la finalidad de participar en el programa de entrenamiento espacial.

Su admiración por el espacio y los cohetes de SpaceX es evidente. Ve a Elon Musk como una persona que combina los negocios con las humanidades, lo que para David es una destreza que admira. El niño es políglota, ya que habla inglés, francés y alemán.

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Además, acaba de empezar a aprender ruso, portugués e italiano. Su intención es aprovechar al máximo las capacidades que tiene para en el futuro ser alguien digno de admirar, aunque, con apenas 10 años, ya lo es.